Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов
Комментируя сообщение о возможном введении американских санкций против ряда российских бизнесменов, Песков сказал, что не согласен с формулировкой. «Фразу «российские олигархи» считаем неуместной, давно прошло то время, когда в России были олигархи». Предположительно о новых санкциях президент США Дональд Трамп объявит уже сегодня, об этом сообщает «Ройтерс». Источники утверждают, что в список могут попасть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту Путину.
Комментарии36
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aroswen 05 апреля 2018 | 14:34
лучшая шутка дня )) писюков жги дальше ))
meteor1908 05 апреля 2018 | 14:37
aroswen: формально он прав. Олигарх - это хозяин государственной власти. Наши "миллиардеры" - всего лишь трусливые держатели кошелька сами знаете кого.
aroswen 05 апреля 2018 | 14:41
meteor1908:
Ну да, формально в рашке - ОПГ и бандосы-чекисты
bozman_xl 05 апреля 2018 | 14:47
Очередные ИХТАМНЕТ, АВЫДОКАЖИТЕ...
evgolius7 05 апреля 2018 | 14:55
А что он прав...олигарх это иностранное слово.
У нас просто...царь и бояре....
Ох и шельма этот Песков...клейма ставить некуда.
Из грязи в князи...пардон.....по иностранному в олигархи.
zapadnay 05 апреля 2018 | 14:45
Песков заявил... Да пусть себе заявляет.
dorin1987 05 апреля 2018 | 14:47
meteor1908: Согласен, но все равно остается царек РФ и пара персонажиков из его шоблы типа Сечина.
post_v 05 апреля 2018 | 14:50
meteor1908:
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Песков опять несет пургу
"олигархия" означает "власть немногих"
Так что Путин – наипервейший олигарх в России
gad123 05 апреля 2018 | 14:56
meteor1908: Он ПРАВ!! В стране их нет!! Они свято помнят заповедь-" Вовремя смыться!"А кто не успел от жадности- сел или сядет! Даже друганы..
petrovitchcolyan 05 апреля 2018 | 15:33
meteor1908:
Читайте классиков -
В.И.Ленин - Олигархия это сращивание капитала и государства , так что под это определение попадает Кремль, Дума и прочие губернаторы, меры сидящие на гос.должностях и получающие от этого преференции в виде взяток, откатов, родственников - миллиардеров, которых они прикрывают и т.д и т.л.
А главолигарх это ясеньпень Путин, далее по номенклатуре, кто ближе к гаранту тот и богаче.
petrovitchcolyan 05 апреля 2018 | 15:39
В. И. Ленин отмечал: «Финансовый капитал, концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных займов и т.п., закрепляя господство финансовой олигархии, облагая все общество данью монополистам» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 27, с. 350).
mbh_vor_n1 05 апреля 2018 | 14:38
Это так.
Вот один, например, Вор-олигарх был тут когда-то, посидел 10-чку за свои дела и смылся в великобританию, оттуда гадит.
popov_m 05 апреля 2018 | 14:35
Есть друзья Путина!!!
sokal123 05 апреля 2018 | 14:44
popov_m: Гаденыш врет ,он сам олигарх и все дружки пахана олигархи -бандиты.
alexakimfaa 05 апреля 2018 | 14:36
Нетути?.. А куда ж они подевались,олигархи?...
natogrek 05 апреля 2018 | 15:31
alexakimfaa: Преимущественно в кооперативе озеро
vlabumur 05 апреля 2018 | 14:40
«Нам хулиганов не надо – мы сами хулиганы», говорил Остап Бендер.
mariupol1953 05 апреля 2018 | 14:41
Что Песков,не дотягиваешь до олигарха?
beobachter 05 апреля 2018 | 14:42
В России много чего нет. Нет парламента, вместо него филиальчик АП, нет независимого суда/ то, что есть, назвать судом трудно/, Да и президента законного нет/ по конституции последним законным был Медведев, и то с натяжкой./....
vladimir1967 05 апреля 2018 | 14:49
Он прав. Есть только холопы царька.
hunterhead 05 апреля 2018 | 14:50
"— А дьявола тоже нет?
— Нету никакого дьявола!
— Ну, уж это положительно интересно что же это у вас, чего не хватишься, ничего нет!"
"Мастер и Маргарита"
b054026 05 апреля 2018 | 14:51
Ну и замечательно, что их нет. Значит, ихние санкции не сработают ;-)
sergirusso 05 апреля 2018 | 14:52
А против кого санкции вводить? Госдеп США сказал - есть олигархи, значит есть!
timber_head 05 апреля 2018 | 14:55
И ведь не соврал в кои-то веки. "Олигарх, по определению, "лицо, принадлежавшее к правящей группе, являвшееся членом олигархического правительства". Никакой "правящей группы" в условиях российского самодержавия нет и быть не может. Есть фавориты, которые благодаря близости к трону и Самодержцу Всея набивают свои карманы. Скажите ещё, что Меньшиков был олигархом, а он власти имел куда по-более нынешних ротенбергов, целиком зависящих от Царя Батюшки.
sorcerer_alastor 05 апреля 2018 | 14:55
"В России нет олигархов" - это тоже самое, что и "В СССР секса нет!"
fedor_v_glaz 05 апреля 2018 | 14:59
Всё верно, ибо это ни какие не олигархи, а обыкновенные воры.
compare 05 апреля 2018 | 15:00
так.....секса,давно нет...а теперь,и олигархов? как в "Мастере и Маргарите: "чего не спроси,у вас нет."....
mkazach 05 апреля 2018 | 15:03
Угу. Кто помнит, в СССР даже секса не было...
apels 05 апреля 2018 | 15:04
Ну хорошо, что сами санкции возражения не вызвали:)
Прямо как в том анекдоте про филенку. Порадовал пургой:))
scorpion1964 05 апреля 2018 | 15:05
ИХТУТНЕТ
mamiluk 05 апреля 2018 | 15:08
Одно время кремлевские пропагандоны пытались замаскировать олигархов под "удачливых бизнесменов"...но в любом случае-это банальная разводка зомбированых...точно так же они отвлекают население от проблем путем навязывания им бытовых сплетен,насилия и тупости через свои сми и зомбоящики...все примитивно расчет на совершенно маргинальную аудиторию...а тотальная ложь(как и коррупция) это уже такая же скрепа,без которой режим существовать не в состоянии...
citizeneco 05 апреля 2018 | 15:10
А как же Тимченко, Усманов, Ротенберги, Абрамович? Ах, да теперь они граждане Финляндии и Великобритании, так им сподручнее грабить российский народ, вывозя за границу природные ресурсы. Но такое двуличие Пескова и его Пахана уже надоело "нашим партнёрам" и они не готовы больше терпеть путинских друзей даже за миллиарды, которые они туда вывезли.
vasily_k 05 апреля 2018 | 15:10
Врёт как дышит.. как всегда... трепло навкино..
pikol 05 апреля 2018 | 15:23
Олигархов ,оказывается ,у нас нет. Остались только честные предприниматели с прозрачным бизнесом ,никоим образом не связанные с властью. Ну типа Ротенбергов.
jrec 05 апреля 2018 | 15:23
он прав. в рф уже нет олигархов. они все имеют заграничное гражданство и просто здесь стригут бабло с русских баранов.
petrovitchcolyan 05 апреля 2018 | 15:35
Финансовая олигархия, верхушка монополистической буржуазии (крупнейшие собственники капитала, наиболее влиятельные представители торгово-промышленных и финансовых монополий), олицетворяющая господство финансового капитала в экономической и политической жизни капиталистических государств на стадии империализма. Ф. о. возникает на основе сращивания промышленного и банковского капитала в результате процессов концентрации и централизации производства и капитала. Конкретной организационной формой господства Ф. о. выступают финансово-монополистические группы (см. Финансовые группы), представляющие собой объединения промышленных, банковских и торговых монополий под контролем крупнейших из них, Ф. о. осуществляет реальный контроль над огромными массами общественного капитала и богатства, за деятельностью торговых и промышленных корпораций, кредитно-финансовых учреждений, международных монополий как на основе собственного капитала, так и посредством мобилизации через разветвленную сеть кредитно-финансовых учреждений денежных средств и сбережений различных классов и социальных слоев буржуазного общества. Основными методами её господства служат система участия, личная уния и долговременные связи (эмиссионно-учредительская деятельность, картельные соглашения и др.). В. И. Ленин отмечал: «Финансовый капитал, концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных займов и т.п., закрепляя господство финансовой олигархии, облагая все общество данью монополистам» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 27, с. 350).