Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов

Комментируя сообщение о возможном введении американских санкций против ряда российских бизнесменов, Песков сказал, что не согласен с формулировкой. «Фразу «российские олигархи» считаем неуместной, давно прошло то время, когда в России были олигархи». Предположительно о новых санкциях президент США Дональд Трамп объявит уже сегодня, об этом сообщает «Ройтерс». Источники утверждают, что в список могут попасть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту Путину.