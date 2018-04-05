Пожар в московском ТЦ «Персей» по предварительным данным произошел из-за короткого замыкания, которое случилось после перегрузки сети. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах. В результате пожара погиб один человек, шесть пожарных пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности и халатность». Ранее сообщалось, что пожар начался на складе готовой продукции, который находится на последнем этаже ТЦ. Склад арендовала текстильная фабрика.