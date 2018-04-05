Пожар в московском ТЦ «Персей» по предварительным данным произошел из-за короткого замыкания
Пожар в московском ТЦ «Персей» по предварительным данным произошел из-за короткого замыкания, которое случилось после перегрузки сети. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах. В результате пожара погиб один человек, шесть пожарных пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности и халатность». Ранее сообщалось, что пожар начался на складе готовой продукции, который находится на последнем этаже ТЦ. Склад арендовала текстильная фабрика.
Комментарии4
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evgolius7 05 апреля 2018 | 14:46
Всё банально...короткое замыкание...расходитесь товарищи!
tvitov66 05 апреля 2018 | 14:46
evgolius7: опять короткое ... когда же эти умники научатся делать длинное?
perestarok 05 апреля 2018 | 15:00
"Пожар в московском ТЦ «Персей» по предварительным данным произошел из-за короткого замыкания"
Необходим указ президента об удлинении замыканий.
qwerty44444 05 апреля 2018 | 15:21
Электричество отключить, тогда не будет "замыканий", пожаров, и заодно вредного интернета, который так мешает небольшой кучке жирных свиней, окопавшихся в госдуре. Теперь боятся новичка, небось когда жрать идут, друг друга в очереди пропускают...