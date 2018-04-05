Полиция задержала шестерых подозреваемых в ограблении «Бинбанка»

На Сокольнической площади в Москве ограбление произошло 28 марта, преступники в камуфляжной форме и в масках ворвались в отделение и потребовали 100 тысяч долларов, забрали деньги и скрылись. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, пятеро подозреваемых были задержаны на Ленинградском проспекте в тот момент, когда они собирались ехать на встречу с одним из соучастников ограбления. Этого человека тоже задержала полиция. Были также обнаружены и изъяты сумки с камуфляжем и масками, удалось ли найти украденные деньги в МВД не уточняют.