Полиция задержала шестерых подозреваемых в ограблении «Бинбанка»
На Сокольнической площади в Москве ограбление произошло 28 марта, преступники в камуфляжной форме и в масках ворвались в отделение и потребовали 100 тысяч долларов, забрали деньги и скрылись. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, пятеро подозреваемых были задержаны на Ленинградском проспекте в тот момент, когда они собирались ехать на встречу с одним из соучастников ограбления. Этого человека тоже задержала полиция. Были также обнаружены и изъяты сумки с камуфляжем и масками, удалось ли найти украденные деньги в МВД не уточняют.
Комментарии7
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gvs 05 апреля 2018 | 14:37
....удалось ли найти украденные деньги - в МВД не уточняют
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Уточнят, когда определятся: хватит ли на всех заинтересованных ))))
vikwlad 05 апреля 2018 | 14:40
"удалось ли найти украденные деньги в МВД не уточняют."
Я думаю удалось. И зачем полицаи об этом будут заявлять, когда деньги можно рассовать по своим карманам.
kottigr1 05 апреля 2018 | 15:41
vikwlad: Обычно профессионалы идут на "делюгу" только если есть хорошая "наколка" на большую сумму выручки и готовят операцию в мельчайших деталях. Достаточно одной накладке и они бросают даже начатую операцию, которую готовили несколько месяцев.
Или на "скачек" пошли лузеры, или их изначально подставили.
vlabumur 05 апреля 2018 | 14:43
Недолго музыка играла.
Недолго фраер танцевал.
darkshadownet_ 05 апреля 2018 | 14:47
Даа... Времена Диллинжера и Бони&Клайда уходят... И насмену им наступают времена скучных очкариков и нейронных сетей....
И.. а не пойти ли нам всем в майнинг..)))
naivnyk 05 апреля 2018 | 14:52
Из за 100 штук столько народу привлеченно, странно...
dekadik 05 апреля 2018 | 15:41
Но почему они потребовали ровно 100 штук, а не 200, именно столько им нужно было для полного счастья?