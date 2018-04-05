США готовятся ввести новые санкции в отношении ряда российских олигархов
Двоих бизнесменов уже допросила спецкомиссия Роберта Мюллера.
Как пишет The Washington Post, речь идёт о выполнении закона, который конгресс принял ещё прошлым летом. Однако, против кого именно введут санкции, пока не ясно. Издание отмечает, что список постоянно меняется; газета обращает внимание на тот, который был опубликован ещё в январе. Источники в Белом доме сообщили The Washington Post, что как минимум 15 человек, близких Кремлю, из него должны войти в окончательный список.
CNN сообщает, что комиссия Мюллера, которая занимается расследованием вмешательства в американские выборы, допросила нескольких российских олигархов. Двоих из них — когда они прилетели в США на своих бизнес-джетах, а одного — в письменном виде. Следователей интересовало, финансировали ли олигархи кампанию Трампа или связанные с ним структуры. В том числе, через подставных лиц.
Одни эксперты, опрошенные USA Today, говорят, что такие допросы — это чёткий сигнал олигархам, что Путин их не сможет защитить. Впрочем, другие отмечают, что администрация Барака Обамы уже вводила санкции, но это никак не повлияло на политику Москвы. «Казалось, это ещё больше закалило и помогло Кремлю. В том числе во внутренней политике».
Согласно планам, о санкциях против российских олигархов власти США должны объявить в пятницу. Официально ни Белый Дом, ни Госдеп сообщения американских СМИ не прокомментировали.
Комментарии13
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danko_swinja 05 апреля 2018 | 14:11
Вот это правильно!!!Где наши дежурный кокломрази?
evgolius7 05 апреля 2018 | 14:14
danko_swinja
Ба...да вот же он впереди всех в припрыжку скачет!:
danko_swinja 05 апреля 2018 | 14:14
evgolius7: превая дежурная рисованная чушка пришла! Вешайся колотролль!
danko_swinja 05 апреля 2018 | 14:16
evgolius7: фиглярка с рисованным членом на носу.
sveklotron_7 05 апреля 2018 | 14:28
А тем временем:
Вслед за Германией Финляндия дала разрешение на строительство «Северного потока — 2»
idontbelieve 05 апреля 2018 | 15:12
sveklotron_7: то есть,германия и финляндия дали снисходительное разрешение продавать им газ?Нашел чем гордиться.Раньше они стояли в очереди .чтобы подписать договоры опродаже газа,сейчас мы клянчим у них **купите.купите**
oppicruss 05 апреля 2018 | 14:15
Война пиндосских толерастов против российских воров. Россиянам на тех и на других плюнуть и растереть, ибо шлак!
nikitin43 05 апреля 2018 | 14:57
oppicruss: здрасьте , а собирать деньги на возврат налогов обсанкционированных друзей нацлидера тоже янки будут ?
pulalala 05 апреля 2018 | 14:18
За каждого русского олигарха пигдосы получат по русской булаве.
А за главного - четыре сатаны в рот + приз от зрителей.
petrovitchcolyan 05 апреля 2018 | 14:18
Неужели против всех-всех олигархов ?
Тогда Путин - олигарх номер один, а чтоб арестовать все счета Путина надо арестовать все счета Абрамовича, иначе получите только Запорожец 72 года выпуска.
dirizhabli 05 апреля 2018 | 14:20
"США готовятся ввести новые санкции в отношении ряда российских олигархов".
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Санкции надо вводить не в отношении лиц наворовавших, а в отношении наворованного. Это эффективнее.
mppv 05 апреля 2018 | 14:32
Допросить с пристрастием судом тройки "сенат/конгресс/госдеп" олигархов российского происхождения Майера, Ротшильдов, Рокфеллеров с люстрацией и обращением капиталов в доход американских пролетариев
scullll 05 апреля 2018 | 14:34
Пусть 200 лярдов Путина арестуют или сцат?
Ведь ВильЯм наш Браудер врать не будет, да хомки?)