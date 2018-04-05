"США готовятся ввести новые санкции в отношении ряда российских олигархов".

Двоих бизнесменов уже допросила спецкомиссия Роберта Мюллера.

Как пишет The Washington Post, речь идёт о выполнении закона, который конгресс принял ещё прошлым летом. Однако, против кого именно введут санкции, пока не ясно. Издание отмечает, что список постоянно меняется; газета обращает внимание на тот, который был опубликован ещё в январе. Источники в Белом доме сообщили The Washington Post, что как минимум 15 человек, близких Кремлю, из него должны войти в окончательный список.

CNN сообщает, что комиссия Мюллера, которая занимается расследованием вмешательства в американские выборы, допросила нескольких российских олигархов. Двоих из них — когда они прилетели в США на своих бизнес-джетах, а одного — в письменном виде. Следователей интересовало, финансировали ли олигархи кампанию Трампа или связанные с ним структуры. В том числе, через подставных лиц.

Одни эксперты, опрошенные USA Today, говорят, что такие допросы — это чёткий сигнал олигархам, что Путин их не сможет защитить. Впрочем, другие отмечают, что администрация Барака Обамы уже вводила санкции, но это никак не повлияло на политику Москвы. «Казалось, это ещё больше закалило и помогло Кремлю. В том числе во внутренней политике».

Согласно планам, о санкциях против российских олигархов власти США должны объявить в пятницу. Официально ни Белый Дом, ни Госдеп сообщения американских СМИ не прокомментировали.