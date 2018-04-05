Представители Следственного комитета сегодня работали с родственниками погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Орске

Родственников попросили подписать согласие на окончательное проведение экспертизы останков, однако в документах не были обозначены сроки.

Весь день в Орске следователи и психологи из Москвы работают с родственниками погибших в авиакатастрофе Ан-148, об этом «Эху» рассказали участники таких встреч. Следователи просили подписать согласие на проведение окончательной экспертизы. При этом в документах не были обозначены сроки. На словах родственникам сообщили, что для этого потребуется еще от четырех до шести месяцев, рассказала «Эху» Лариса Кощенко, у которой погибла сестра. Следственные действия, связанные с уголовным делом, будут продолжаться еще около года. На данный момент проведена экспертиза 25% останков, рассказала «Эху» Людмила Синицина, у которой при крушении погибла мама. По ее словам, следователи поставили им другие сроки — от шести до 12 месяцев, хотя ранее обещали выдать тела в течение трех месяцев. 0.41-01.19 «Нам предложили на выбор два варианта.

Один вариант: нам сейчас выдают 25% из того, что готово, от тех останков. Мы их хороним сейчас, а потом, через неопределенный срок до одного года нам отдадут остальное, чтобы мы еще раз захоронили. Или мы просим оставить останки, конкретно моей матери, до конца окончания экспертизы и тогда захоронить, чтобы нам выслали. Мы естественно согласились, что до конца будем ждать. Потому что в несколько этапов — это как-то ненормально. Это просто как-то бесчеловечно».Родственники погибших общаются в чате и, по словам Ларисы Кощенко, большинство согласились на второй вариант. С увеличением сроков согласны не все родственники. Несколько дней назад на сайте Change.org мама погибшей Дарьи Толмасовой опубликовала петицию президенту.

Она просит ускорить проведение экспертизы и также утверждает, что над ней работает девять экспертов вместо обещанных 150. Петицию подписали более девяти тысяч человек. Первые похороны уже состоялись. Как сообщало Федеральное агентство новостей, в Швецарии без тела похоронили Ульриха Клаеви, который летел в Орск в командировку. Родственники просили у Москвы выдать справку о смерти для получения страховых выплат, однако им отказали из-за проведения следственных действий.

Ан-148 рейса «Домодедово-Орск» потерпел крушение 11 февраля. В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, причиной падения самолета стало обледенение датчиков полного давления, из-за чего на приборной панели неверно отображались данные о скорости полета.