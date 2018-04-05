В Москве простились с  основателем Театра.doc Михаилом Угаровым

Внутри небольшой церкви в центре Москвы – несколько сотен человек, снаружи еще около сотни. Пришли ученики и коллеги Михаила Угарова, а также литераторы, журналисты, правозащитники, политики и бизнесмены.

Михаил Угаров был настоящим альтруистом, сказал его друг, режиссер театра и кино Владимир Мирзоев.

Михаил Угаров очень помогал артистам, сказал актер его Театра.doc Григорий Калинин.

Поэт Лев Рубинштейн рассказал, что был рад каждой встрече с Михаилом Угаровым.

Политик Илья Яшин отметил, что Михаил Угаров был несгибаем, когда речь шла о принципах.

Ранее представители основанного им театра рассказали, что власти отказались предоставить режиссеру бесплатное место на кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством». «Театр.doc» объявил сбор средств на оплату места на кладбище – 740 тысяч рублей удалось собрать всего за день.

Сегодня соболезнования родным выразил премьер Дмитрий Медведев.

Михаилу Угарову было 62.