Социологи из «Ромир» выяснили, что россияне считают 76 тысяч рублей в месяц нормальным доходом для средней семьи из трех человек. При этом оценка уровня дохода значительно отличается в городах и сельской местности. В городах с населением от 1 миллиона человек нормальным считается доход более 91 тысячи рублей в месяц. В сельской местности – 61 с половиной тысяча рублей. Между тем, по данным Росстата, средняя зарплата в России в феврале составляет чуть больше 39 тысяч.