Социологи из «Ромир» выяснили, что россияне считают 76 тысяч рублей в месяц нормальным доходом для средней семьи
Социологи из «Ромир» выяснили, что россияне считают 76 тысяч рублей в месяц нормальным доходом для средней семьи из трех человек. При этом оценка уровня дохода значительно отличается в городах и сельской местности. В городах с населением от 1 миллиона человек нормальным считается доход более 91 тысячи рублей в месяц. В сельской местности – 61 с половиной тысяча рублей. Между тем, по данным Росстата, средняя зарплата в России в феврале составляет чуть больше 39 тысяч.
Комментарии8
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svenik 05 апреля 2018 | 13:36
а 10 - 15 000 р. не хотите...уроды
evgolius7 05 апреля 2018 | 13:39
Социологи из «Ромир» выяснили, что россияне считают 76 тысяч рублей в месяц нормальным доходом для средней семьи
По мнению чиновников, в месяц на жизнь нужно:
Обычному россиянину - 9 786 руб
Депутату Госдумы - 420 000 руб
Главе Роснефти - 62 356 000 руб
Главе Газпрома - 84 861 000 руб
Разные семьи...разные доходы....главное патриотически пукнуть...
Вон и Песков говорит, что у нас не олигархов.
Мы все равны оказывается....
proxit 05 апреля 2018 | 13:45
svenik:
НГе для того Великий демократ Ельцин загонял вас - вонючее совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917-м, обратно в ваше вонючее стойло, что бы платить вам, портяночным холуям, по 75 тысяч.
zztop1960 05 апреля 2018 | 13:40
Это месячная зарплата одного строителя в Латвии, даже больше , около 1200 евро , в Эстонии средняя зарплата будет где-то 80 000 рублей
azt 05 апреля 2018 | 13:46
76тысяч рублей может быть нормой для одного человека. Для семьи из 3х человек этого мало.
glotov 05 апреля 2018 | 14:11
azt: И то, если не откладывать на что-нибудь, типа обучения детей или жилье.
uhovostro 05 апреля 2018 | 13:50
Опрос проводился среди жителей деревень и сёл Красножопинского района Усть-Кислодрищенской области...
sovapoliarnaia 05 апреля 2018 | 14:03
Для "нормальной" жизни. Видимо,ублюдки-"социологи" считают выживание вполне нормальной жизнью для низших каст.За "среднюю зарплату 39 т.р."-им отдельный срок в аду.