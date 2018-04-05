СК возбудил дело после информации о том, что в Екатеринбурге при передаче детей на усыновление чиновники берут деньги

СК возбудил уголовное дело после появления информации о том, что в Екатеринбурге при передаче детей на усыновление чиновники берут деньги. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. В конце марта в издании «Инсайдер» была опубликована статья, в которой рассказывалось, что органы опеки торгуют детьми. Речь шла о так называемых «социальных сиротах»: родители передавали их государству временно, без лишения родительских прав, поэтому дети не попали в базы данных. Как выяснило издание, люди, желающие усыновить таких детей, должны были передать сотрудникам опеки в качестве взятки 80 тысяч рублей.