СК возбудил дело после информации о том, что в Екатеринбурге при передаче детей на усыновление чиновники берут деньги
СК возбудил уголовное дело после появления информации о том, что в Екатеринбурге при передаче детей на усыновление чиновники берут деньги. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. В конце марта в издании «Инсайдер» была опубликована статья, в которой рассказывалось, что органы опеки торгуют детьми. Речь шла о так называемых «социальных сиротах»: родители передавали их государству временно, без лишения родительских прав, поэтому дети не попали в базы данных. Как выяснило издание, люди, желающие усыновить таких детей, должны были передать сотрудникам опеки в качестве взятки 80 тысяч рублей.
Комментарии4
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olegleon 05 апреля 2018 | 13:36
а брать с поличным не догадались? тогда бы и дело было бы
rena1960 05 апреля 2018 | 13:43
Это какой молоток сверху прилетел СК...,чтобы они возбудились работой по профилю...,и отложили на потом грести бабло...
curhatuy6 05 апреля 2018 | 13:54
Ну надо же какая новость! Берут взятки!!! Торгуют детьми!!! Кстати очень дешево. Ходили слухи, что в столице от 300:)))
ivan127_4 05 апреля 2018 | 14:03
СК возбудил дело после информации о том, что в Екатеринбурге при передаче детей на усыновление чиновники берут деньги
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Чё за куйня...
Там же правил народный мэр - Ройзман? Разве при народноизбранном либерале-демократе такое возможно?