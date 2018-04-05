Россия намерена добиваться в ООН принятия международной конвенции по правилам поведения в интернете

Она должна будет регулировать в том числе и вопросы блокировки ресурсов. Об этом заявил министр связи Николай Никифоров. По его словам, западные коллеги занимаются политикой двойных стандартов и однобоко применяют те или иные нормы и правила.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о решении Фейсбука заблокировать страницы некоторых российских СМИ. Он расценил это как проявление враждебности. Напомню, в Фейсбуке ограничен доступ к двумстам семидесяти страницам, связанных с деятельностью агентства интернет-исследований, которые СМИ называют «российской фабрикой троллей».