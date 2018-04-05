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13:31, 05 апреля 2018

Россия намерена добиваться в ООН принятия международной конвенции по правилам поведения в интернете

Она должна будет регулировать в том числе и вопросы блокировки ресурсов. Об этом заявил министр связи Николай Никифоров. По его словам, западные коллеги занимаются политикой двойных стандартов и однобоко применяют те или иные нормы и правила.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о решении Фейсбука заблокировать страницы некоторых российских СМИ. Он расценил это как проявление враждебности. Напомню, в Фейсбуке ограничен доступ к двумстам семидесяти страницам, связанных с деятельностью агентства интернет-исследований, которые СМИ называют «российской фабрикой троллей».

Комментарии

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olegleon 05 апреля 2018 | 13:34

"в Фейсбуке ограничен доступ к двумстам семидесяти страницам"

ну пусть ещё 300 откроют. вот уж проблема то ))

kindman_a 05 апреля 2018 | 13:36

Гопник устанавливает правила поведения.
Интересно - какие это правила? :-)))

olegleon 05 апреля 2018 | 13:38

kindman_a: никаких проблем не было когда никто никого не блокировал. зачем дебилам из Фейсбука потребовалось подыгрывать Роскомнадзору я не понимаю.

prutkov100 05 апреля 2018 | 13:40

...Кремль сожалеет о решении Фейсбука заблокировать страницы некоторых российских СМИ....
А , может кремль задастся вопросом - Почему СМИ других стран не касаются блокировки ? Если такие случаи имеют место быть с другими странами , то где их заявления ?

evgolius7 05 апреля 2018 | 13:42

Россия намерена добиваться в ООН принятия международной конвенции по правилам поведения в интернете

Смотри Россия...как бы саму из ООН не исключили...

dedmoroz 05 апреля 2018 | 13:59

evgolius7: "Он присоединился к конвенции вне себя от злости.

— Я поеду, — кричал он, — но предупреждаю: если плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу!"(Золотой теленок)

vezdehod 05 апреля 2018 | 14:05

Ей культурно на это укажут - Отвали дерьмо от попы и не суйтесь в Глобальную сеть.

ostapbey 05 апреля 2018 | 13:35

— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 13:37


Кремлежуликам стало обидно, что заблокированы их лживые пропагандистские рупоры и ольгинская трольчатина.
Теперь они бросят в бой сотрудников наркомата, чтобы вернуть свои каналы лжи.
Для начала - выпустили пескоструя.

varangian2011 05 апреля 2018 | 13:43

mikhail_spb_: Они еще и сами хотят блокировать тех кто им неугоден. Зашевелились ужи на сковородке.

tag188 05 апреля 2018 | 13:39

По его словам, западные коллеги занимаются политикой двойных стандартов и однобоко применяют те или иные нормы и правила.
=============================
Это инициатива страны-родины "диспетчеров Карлосов", "распятых мальчиков"?
И как раньше существовал интернет, без российских инициатив?

navsegda 05 апреля 2018 | 13:39

Цукерберг владелец ресурса и кого хочет того и блокирует , не нравится пнх , а то жаловаться вздумали

timber_head 05 апреля 2018 | 13:43

Российская власть опять лезет командовать в сфере, к созданию которой не имеет никакого отношения. "Организовать и возглавить!" - вот её девиз. Ну и, ессно, запретить все что нам не нравится. "А кто против - тому отключим газ". Начнем отключать, понятное дело, со своих. В рамках "государственной инициативы".

zztop1960 05 апреля 2018 | 13:43

Пусть в России придумают интернет и потом командуют

platonnekafrin 05 апреля 2018 | 13:53

Правило русское очень простое: Владелец ресурса не вправе блокировать пургу на его ресурсе, а безресурсная пурга блокирует, кого захочет.

zolingen 05 апреля 2018 | 13:54

Дворовая шпана будет учить правилам поведения?

profi1962 05 апреля 2018 | 14:00

Зашевелились гниды Пригожинские.

sg80g 05 апреля 2018 | 14:12

profi1962:
Не тебе, холую, пиздеть бы. А разве твои хозяева не блок\ируют РТ, аккаунтыв соцсетях и т.д?

stas_russkiy 05 апреля 2018 | 14:02

Это, как, совдепия попыталась-бы в своё время заставить ООН глушить "Голос Америки" по всему миру в угоду этой самой совдепии...

ostanovka 05 апреля 2018 | 14:12

Очередная идиотская псевдоидея.
Раха, слышь, ну, как там, бриты уже извиняются? Чем закончится вчерашний экстренный созыв сб ООН? Россия опять наложила вето полные штаны, чтоб не расследовали адрес русского заводишки по производству новичка?

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