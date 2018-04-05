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13:31, 05 апреля 2018

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения – запрета на определенные действия

По решению суда, подозреваемому или обвиняемому могут запретить выходить из дома в определенное время суток, находиться в каких-то местах или посещать мероприятия, общаться с определенными лицами, отправлять или получать почту, пользоваться средствами связи и интернетом, а также управлять автомобилем, если свершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения. Суд может применять как отдельный запрет из этого списка, так и все сразу.

Комментарии

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pavel_liberal Павел Кузнецов 05 апреля 2018 | 13:35

Нисколько не сомневаюсь, что данная мера, принимается исключительно с целью пресечения инакомыслия и оппозиционных действий.

budweiser23 05 апреля 2018 | 13:42

Половая жизнь россиян накрывается медным тазом, как "отдельное определённое действие"!
Спасибо Путену за это!

haldey 05 апреля 2018 | 13:53

budweiser23: А Вы на монитор того... этого... даже не знаю, как сказать, чтоб не обидеть)))

gordy 05 апреля 2018 | 14:05

"По решению суда, подозреваемому или обвиняемому могут запретить выходить из дома в определенное время суток, находиться в каких-то местах или посещать мероприятия, общаться с определенными лицами, отправлять ..."

... нужду?

greeg1 05 апреля 2018 | 13:58

pavel_liberal: Та не.... Эта мера принята исключительно для Мары Багдасарян. Если уж давить человека, то только лабутенами.

evgolius7 05 апреля 2018 | 13:35

Глава ФСБ: терроризм не победить, пока все граждане живут в отдельных квартирах и не сдают ключи участковому.
Мне просто интересно...когда уж объявят, что холопы должны....всем барам?

idruker 05 апреля 2018 | 13:37

В списке есть запрет дышать? Столько проблем сразу решили бы элегантно. Никакой смертной казни оопозиционеров не понадобиться. А в остальном да, Дума - это голова

pavel_liberal Павел Кузнецов 05 апреля 2018 | 13:38

Лучше бы приняли закон, аналогичный принятому в цивилизованном мире: обвиненному в домогательствах и приставаниях к женщинам, запрещается приближаться к жертвам на определенное расстояние. В России, огромное количество насилия, происходит на бытовой почве, и жертвы никак не защищены - стандартная отговорка ментов: " когда убьет, тогда и приходите!"

platonnekafrin 05 апреля 2018 | 13:39

Если исходить из того, что наказание должно соответствовать тяжести проступка, то надо запретить справлять нужду всем депутатам и сенаторам.

malanoff 05 апреля 2018 | 13:50

Вот пусть на Слуцком сразу и потренируются. На его машине полно нарушений ПДД , которые Навальный обнаружил.

tks 05 апреля 2018 | 13:53

Теперь мусора будут возбуждаться по поводу и без повода только ради применения этих мер.

world_nail 05 апреля 2018 | 13:55

Как говорил незабвенный Леонид Ильич:
- Ну чо, сынки, наелись колбасы-то?

profi1962 05 апреля 2018 | 13:57

Это новое в мировой юриспруденции. А что, а по....., мы своим идем путем. То что это нарушение прав человека, по....., у нас свой путь. Никто нам не указ.

belmondo 05 апреля 2018 | 14:16

profi1962: Не знаю про французов и немцев, но у англосаксов есть такая мера - "restriction order' называется. В принципе, разумно, но в России зачастую полезные вещи превращаются в свою противоположность.

bun777 05 апреля 2018 | 14:05

Например, ботоксным карликам запретить самоназначаться президентом.

serg_baranov_ 05 апреля 2018 | 14:07

бешеный принтер проснулся

poluputing 05 апреля 2018 | 14:10

а россиянцев то до выборов предупреждали. 500 челов уже сидит за лайки и перепосты, дальше больше, нашивочку носить будете, али иным способом метить будут неблагнадёжных

ed10075 05 апреля 2018 | 14:14

Кто-нибудь запретил бы этой Думе хотя бы на недельку прекратить "определенные действия".
Страна отдохнула бы.

poster6996 05 апреля 2018 | 14:14

А дышать пока можно?

orein51 05 апреля 2018 | 14:15

хорошо быть кошкою, хорошо - собакою...

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