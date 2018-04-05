Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения – запрета на определенные действия
По решению суда, подозреваемому или обвиняемому могут запретить выходить из дома в определенное время суток, находиться в каких-то местах или посещать мероприятия, общаться с определенными лицами, отправлять или получать почту, пользоваться средствами связи и интернетом, а также управлять автомобилем, если свершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения. Суд может применять как отдельный запрет из этого списка, так и все сразу.
Комментарии20
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pavel_liberal Павел Кузнецов 05 апреля 2018 | 13:35
Нисколько не сомневаюсь, что данная мера, принимается исключительно с целью пресечения инакомыслия и оппозиционных действий.
budweiser23 05 апреля 2018 | 13:42
Половая жизнь россиян накрывается медным тазом, как "отдельное определённое действие"!
Спасибо Путену за это!
haldey 05 апреля 2018 | 13:53
budweiser23: А Вы на монитор того... этого... даже не знаю, как сказать, чтоб не обидеть)))
gordy 05 апреля 2018 | 14:05
"По решению суда, подозреваемому или обвиняемому могут запретить выходить из дома в определенное время суток, находиться в каких-то местах или посещать мероприятия, общаться с определенными лицами, отправлять ..."
... нужду?
greeg1 05 апреля 2018 | 13:58
pavel_liberal: Та не.... Эта мера принята исключительно для Мары Багдасарян. Если уж давить человека, то только лабутенами.
evgolius7 05 апреля 2018 | 13:35
Глава ФСБ: терроризм не победить, пока все граждане живут в отдельных квартирах и не сдают ключи участковому.
Мне просто интересно...когда уж объявят, что холопы должны....всем барам?
idruker 05 апреля 2018 | 13:37
В списке есть запрет дышать? Столько проблем сразу решили бы элегантно. Никакой смертной казни оопозиционеров не понадобиться. А в остальном да, Дума - это голова
pavel_liberal Павел Кузнецов 05 апреля 2018 | 13:38
Лучше бы приняли закон, аналогичный принятому в цивилизованном мире: обвиненному в домогательствах и приставаниях к женщинам, запрещается приближаться к жертвам на определенное расстояние. В России, огромное количество насилия, происходит на бытовой почве, и жертвы никак не защищены - стандартная отговорка ментов: " когда убьет, тогда и приходите!"
platonnekafrin 05 апреля 2018 | 13:39
Если исходить из того, что наказание должно соответствовать тяжести проступка, то надо запретить справлять нужду всем депутатам и сенаторам.
malanoff 05 апреля 2018 | 13:50
Вот пусть на Слуцком сразу и потренируются. На его машине полно нарушений ПДД , которые Навальный обнаружил.
tks 05 апреля 2018 | 13:53
Теперь мусора будут возбуждаться по поводу и без повода только ради применения этих мер.
world_nail 05 апреля 2018 | 13:55
Как говорил незабвенный Леонид Ильич:
- Ну чо, сынки, наелись колбасы-то?
profi1962 05 апреля 2018 | 13:57
Это новое в мировой юриспруденции. А что, а по....., мы своим идем путем. То что это нарушение прав человека, по....., у нас свой путь. Никто нам не указ.
belmondo 05 апреля 2018 | 14:16
profi1962: Не знаю про французов и немцев, но у англосаксов есть такая мера - "restriction order' называется. В принципе, разумно, но в России зачастую полезные вещи превращаются в свою противоположность.
bun777 05 апреля 2018 | 14:05
Например, ботоксным карликам запретить самоназначаться президентом.
serg_baranov_ 05 апреля 2018 | 14:07
бешеный принтер проснулся
poluputing 05 апреля 2018 | 14:10
а россиянцев то до выборов предупреждали. 500 челов уже сидит за лайки и перепосты, дальше больше, нашивочку носить будете, али иным способом метить будут неблагнадёжных
ed10075 05 апреля 2018 | 14:14
Кто-нибудь запретил бы этой Думе хотя бы на недельку прекратить "определенные действия".
Страна отдохнула бы.
poster6996 05 апреля 2018 | 14:14
А дышать пока можно?
orein51 05 апреля 2018 | 14:15
хорошо быть кошкою, хорошо - собакою...