Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов
Комментируя сообщение о возможном введении американских санкций против ряда российских бизнесменов, Песков сказал, что не согласен с формулировкой. «Фразу «российские олигархи» считаем неуместной, давно прошло то время, когда в России были олигархи». Предположительно о новых санкциях президент США Дональд Трамп объявит уже сегодня, об этом сообщает «Ройтерс». Источники утверждают, что в список могут попасть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту Путину.
Комментарии69
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persona_non_grata 05 апреля 2018 | 14:01
Не согласен с формулировкой. А с санкциями? Согласен?
russky77 05 апреля 2018 | 14:13
persona_non_grata: Так, правильно! Оне-же все в Лондонах да Парижах
vladimirgornitsky 05 апреля 2018 | 14:01
"Не согласен с формулировкой".
Ну прямо по Высоцкому:
"Неправда!- тихо подойдешь,
Попросишь сторублевку...
Причем тут нож,
Причем грабеж?-
Меняй формулировку! "
goshan31 05 апреля 2018 | 14:03
Ихздесьнет...
mas_mas 05 апреля 2018 | 14:04
"ихтутнет" )))))))))))))))))
amrigo 05 апреля 2018 | 14:04
Сам Песков олигарх, то есть он считает, что его не существует)
ed10075 05 апреля 2018 | 14:06
Олигарх сегодня у нас в стране один. Остальные - просто временно богатые люди.
sapiens17 05 апреля 2018 | 14:08
опять пургу несёт . . .
mmakarov14 05 апреля 2018 | 14:08
Вот ведь смешной клоун
galina6837 05 апреля 2018 | 14:11
Плохая примета...
Вот Дворкович тоже отнекивался. В итоге "социально ответственного бизнесмена" и другана Дворковича уже сажают...
bratec_kot 05 апреля 2018 | 14:12
Прямо как Раневская сказала: " Удивительно, - жопа есть, а слова нет".
rena1960 05 апреля 2018 | 14:12
Да,что,вы,на этого бедолагу Пескова...,что говорит патрон,то он и озвучивает...
orein51 05 апреля 2018 | 14:12
и бедных...
borisv 05 апреля 2018 | 14:13
Ну, и слава богу. Прям отлегло от сердца. И вправду: какие в России могут быть олигархи? С чего им взяться? В России демократия, независимые СМИ, телевидение, суд, сменяемость власти (каждые два срока, тютелька в тютельку), высокий уровень доходов населения, отличное медобслуживание, образование и ни одной дурно пахнущей свалки. Счастье, а не страна!
don_ballon 05 апреля 2018 | 14:13
Олигархов не было в лихих девяностых, были просто миллиардеры, влиятельные, конечно, как и везде в мире. Зато сейчас их, сросшихся с властью намертво, полно. Это все главы госкорпораций, как минимум, а также круг друзей Путина и просто его кошельков на ножках. Собственно, миллиардеров-то в девяностые было десятка полтора, зато сейчас их более сотни... Термин "олигарх" запустил Немцов, в своё время, с изрядной долей ирониии, зато нынче его неопределённость используют власти США. Под олигарха можно просунуть любого и каждого путинского лизоблюда. Пескова тоже, кстати.
trekhgorny 05 апреля 2018 | 14:14
Пурга. Замело. И мы своими налогами платим этим упырям зарплату!
cozy 05 апреля 2018 | 14:15
Задорнов перевернулся в гробу