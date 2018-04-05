Российской семье из трех человек нужно в среднем 76 тысяч рублей в месяц для нормальной жизни

Таковы результаты исследования холдинга «Ромир». Желаемый доход впервые за время наблюдений оказался ниже реального, — рассказал ТАСС директор по маркетингу холдинга «Ромир» Александр Базилевич.

Желаемый доход, который мы оцениваем в 2018 году в 75900 рублей, несколько снизился по сравнению с прошлым годом. Но при этом мы видим, что средний реальный доход семьи при двух работающих превысил эту цифру и составил 78000 рублей. Таким образом, реальный доход выше, чем желаемый доход. Все-таки меняется стиль потребления, мечты россиян становятся более рациональными. Затянувшийся кризис принес все-таки снижение доходов, и россияне пересмотрели свои расходы и свои запросы, стали более рационально потреблять

При этом каждая пятая семья сочла нормальным бюджет от 20 до 45 тысяч рублей.