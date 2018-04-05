Российской семье из трех человек нужно в среднем 76 тысяч рублей в месяц для нормальной жизни
Таковы результаты исследования холдинга «Ромир». Желаемый доход впервые за время наблюдений оказался ниже реального, — рассказал ТАСС директор по маркетингу холдинга «Ромир» Александр Базилевич.
Желаемый доход, который мы оцениваем в 2018 году в 75900 рублей, несколько снизился по сравнению с прошлым годом. Но при этом мы видим, что средний реальный доход семьи при двух работающих превысил эту цифру и составил 78000 рублей. Таким образом, реальный доход выше, чем желаемый доход. Все-таки меняется стиль потребления, мечты россиян становятся более рациональными. Затянувшийся кризис принес все-таки снижение доходов, и россияне пересмотрели свои расходы и свои запросы, стали более рационально потреблять
При этом каждая пятая семья сочла нормальным бюджет от 20 до 45 тысяч рублей.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 13:09
Оказывается, немало (20%) россиян считает нормальным доход на семью в 20 тыс!
Растёт зажиточность и счастливость россиян вместе с ростом величия Отчизны!
yuriyp 05 апреля 2018 | 13:15
mikhail_spb_: //Оказывается, немало (20%) россиян считает нормальным доход на семью в 20 тыс! //
Так эти 20% искренне считают, что для оставшихся 80% это даже много...
uhovostro 05 апреля 2018 | 13:20
yuriyp: Для Сечина этих "денег" даже на завтрак не хватит...
proxit 05 апреля 2018 | 13:26
uhovostro:
не для того Великий Ельцин загонял вас - вонючее совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917-м, обратно в ваше вонючее стойло, что бы платить вам, портяночным холуям, по 75 тысяч.
uhovostro 05 апреля 2018 | 13:29
proxit: Пшёл вон
proxit 05 апреля 2018 | 13:34
uhovostro:
Эк у вас, совковой ватки рвануло... - не прожгите диван.
Не зря россияне отплатили загнавшему быдло в стойло Великому демократу Ельцину и его потомкам многомиллиардными долларовыми состояниями и дворцами и замками за рубежом.
oxlomon 05 апреля 2018 | 13:27
mikhail_spb_:
Для чисто городских жителей, канешно, маловато. Даже в низинке. Но если имеется участочек плодородной землицы в 6-8 соток, да под картошечку сотки четыре, то вполне можно обеспечить семью из 4-5 человек овощами и фрукто-ягодами на весь год. Фсё прочее — от лукавого: без последней версии ай-фона вполне можно обойтись. ;)
aisterh 05 апреля 2018 | 13:31
oxlomon: Да ты с этим огородом будешь на аптеку работать ради этой картошечки :) Помню я эти прополки раком целый день, то полить, то собрать, то опылить. Это нужно чтоб не семья была а бригада батраков :)
oxlomon 05 апреля 2018 | 14:14
aisterh:
Да лан! Уж больно Вы нежный ;) Мои родители взяли землю под огород ещё в начале 70-х. Не припомню я что-то, чтобы приходилось “раком целый день” (хотя для матери работа на нём была чисто в удовольствие). Да и невозможно это попросту было: участок далековато за городом, родители работают, детишки в школе, транспорта своего не было. А вырастало там столько (замечу — в Сибири!), что семье из 4-5 чел сожрать урожай было попросту не по силам! Продавалась чуть ли не треть от выращенного! Головой надо работать, а не руками! ;)
fueaqui 05 апреля 2018 | 13:14
Согласно новости "Ромир" понятия "доход для нормальной жизни" и "желаемый доход" считает взаимозаменяемыми. Это подразумевает, что реальный доход все-таки ниже дохода для нормальной жизни (ведь если реальный выше - то зачем себе желать уменьшения до нормального?) Кажется, Ромир не доразобрался в ситуации.
trans 05 апреля 2018 | 13:15
У судей пенсия в два раза больше.
olegleon 05 апреля 2018 | 13:25
trans: и Вас это удивляет?
poluputing 05 апреля 2018 | 13:19
даа, маловато надо россиянцам для счастья. Главное то оно, конечно, что бы без бутылки в анусе передвигаться. Остальные невзгоды сермяге ни по чём
natalia2108 05 апреля 2018 | 13:23
Что это за семья, согласная существовать на 20 т.р. целый месяц? Пусть расскажут об этом депутатам и министрам с зарплатами в миллион.Это бред и фейк какой-то позорный или это шизики из Ганнушкино. Я считаю, что и 75 т.р на семью из 3-х человек-это очень и очень скромная жизнь, без развлечений, отпусков, развития ребёнка, лечения- унылое прозябание.
Хватит уже морочить головы гражданам идиотскими "опросами"- им грош цена, они лживы насквозь. Нет у нас в стране стольких идиотов, я в это никогда не поверю и сегодня уже не 1 апреля.
volkov_25 05 апреля 2018 | 13:30
Подготавливают народ к 20 т . Значит все хорошее у нас впереди .
rena1960 05 апреля 2018 | 13:31
Да,пусть живут и на меньшую сумму в месяц...,главное-грабят и обирают свои,родимые...,а не солдаты НАТО...
bramlin 05 апреля 2018 | 13:37
Не жили богато - не... начинать. Лучше о мире во всем мире помечтаем.
timber_head 05 апреля 2018 | 13:40
Чет мне кажется, что те, кто им отвечали, перепутали "доход на семью" и "зарплату".