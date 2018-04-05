Дмитрий Медведев выразил соболезнование в связи с кончиной художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова

В телеграмме, которая направлена родственникам, говорится о том, что российская культура понесла большую потерю. Михаил Угаров назван незаурядным человеком, который создал уникальный документальный театр, фактически перевернувший наше представление о нашем драматическом искусстве.

Напомним, Театр.doc и родственники вынуждены были собирать средства на похороны Угарова. Бесплатное место на Троекуровском кладбище предоставлять отказались, ссылаясь на то, что у режиссёра нет заслуг перед государством.

Прощание с Угаровым проходит сегодня. Худрук театра.doc скончался на 63 году жизни.