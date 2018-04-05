Дмитрий Медведев выразил соболезнование в связи с кончиной художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова
В телеграмме, которая направлена родственникам, говорится о том, что российская культура понесла большую потерю. Михаил Угаров назван незаурядным человеком, который создал уникальный документальный театр, фактически перевернувший наше представление о нашем драматическом искусстве.
Напомним, Театр.doc и родственники вынуждены были собирать средства на похороны Угарова. Бесплатное место на Троекуровском кладбище предоставлять отказались, ссылаясь на то, что у режиссёра нет заслуг перед государством.
Прощание с Угаровым проходит сегодня. Худрук театра.doc скончался на 63 году жизни.
Комментарии6
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yuriyp 05 апреля 2018 | 13:13
Как же так, ведь не далее как позавчера сообщали, что у Михаила Угарова и заслуг-то нет никаких, так шантропа подзаборная. Впрочем, наср...ть на ваше соболезнование, лучше бы похороны помогли устроить, а то мы скидывались кто сколько может...
askol2016 05 апреля 2018 | 13:14
Лицемер льет крокодиловы слезы.
bloempje 05 апреля 2018 | 13:18
...при этом ехидно улыбнулся, зевнул и пёрнул. Герой да и только!...
rktq 05 апреля 2018 | 13:23
"..бесплатное.."
Истинный либерал он и после смерти должен оставаться независимым от государства. Ведь так.?
pavel_liberal Павел Кузнецов 05 апреля 2018 | 13:32
Возможно, надеется, что это лицемерие зачтется, когда будем судить.
world_nail 05 апреля 2018 | 14:03
Уже неделю Ухо Масквы носится с телом какого-то Угарова. То похоронить не могут, то выкопать.
Он чо, тесть Рувинского или сват Бунтмана?