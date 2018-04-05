Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже вскоре может посетить Москву, — утверждает американская разведка
Вместе с тем российские власти утверждают, что о подготовке такого визита речи не идет.
Лидер КНДР получил официальное приглашение в Москву на переговоры, — об этом на встрече с журналистами рассказал директор национальной разведки США Дэниэл Коутс. При этом его ведомство не располагает информацией о том, когда именно может состояться визит Ким Чен Ына. Как передает ТАСС, Коутс выразил надежду, что в ближайшее время спецслужбы выяснят, какие темы северокорейский лидер, если встреча состоится, будет обсуждать с представителями официальной Москвы. Российская сторона при этом заявления американской разведки опровергает. В МИДе сказали, что не располагают данными о приглашении Ким Чен Ына.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще в конце марта заявлял, что «никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет». При этом Кремль, по словам Пескова, не исключает, что Ким Чен Ын уже вскоре может встретиться с Дональдом Трампом. Произойти это может на Дальнем Востоке, где именно — пресс-секретарь Путина не уточнил. Сейчас США и Южная Корея готовятся к проведению саммитов с участием Ким Чен Ына. Одна из таких встреч намечена на конец апреля.
Ким Чен Ын на минувшей неделе совершил свой первый официальный зарубежный визит — в Китай. Власти КНР сообщили о нём лишь постфактум.
Комментарии21
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evgolius7 05 апреля 2018 | 13:05
Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже вскоре может посетить Москву,
А может не надо?
Пусть Володя слетает к нему и поговорит....
На фига страну на уши ставить?
olegleon 05 апреля 2018 | 13:10
evgolius7: американской разведке, которая организует эту встречу, виднее
haldey 05 апреля 2018 | 13:28
olegleon: Амеровская разведка уже давно не амеровская))) Конечно ей виднее. Все разведки мира это инструменты надгосударственного управления! Они озвучивают чаще то, что выгодно надгосударственному управлению. Надо Трампа поторопить, вот и чихнули... А главное американских д...ов убедить, что оттягивать встречу не надо)))
Успехов в понимании процессов!
opiatnovyi63 05 апреля 2018 | 13:33
haldey: Бронепоезд Кима Третьего как и его отца и деда в своё время вновь парализует работу Транссиба!
gs1112 05 апреля 2018 | 14:12
Ын за кэшем едет. Если Россия не хочет потерять последнего союзника надо раскошеливаться
testmeter 05 апреля 2018 | 14:02
Да здравствует дружба между братскими Северокорейским и Северорассейским народами! Да здравствует Русский мир и скрепноправославное учение Чучхе! Да здравствуют Великие лидеры Ким Чен Ын и Вов Пут Ин!!!
mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 13:05
Поскольку нацлидер стал изгоем и с ним никто из нормальных политиков не желает встречаться, приходится устраивать встречу с толсторожим кээндээровцем.
Кстати, он, как и его папашка, тоже поедет на поезде через всю Россию?
sumars 05 апреля 2018 | 13:37
mikhail_spb_: по что пухляша обижаете?:)
olegleon 05 апреля 2018 | 13:41
mikhail_spb_: т.е. Трамп не нормальный? это у вас новые методички появились??
gvs 05 апреля 2018 | 13:10
Ждем в гости главного эксперта по правам человека )))
poluputing 05 апреля 2018 | 13:13
gvs: во-во, он Володеньке подскажет , как по умняку понтоваться. Сначала ракетку запустить надо, а не мультиками стращать
glotov 05 апреля 2018 | 13:13
Это значит, Трамп туда первый намылился.
sg80g 05 апреля 2018 | 13:14
Если договорятся о постройке газопровода через КНДР в ЮК - янкелей кондрашка хватит..
poluputing 05 апреля 2018 | 13:49
sg80g: не, может их кондрашка и хватит, а вам то что прибавиться? Или вы и Сечин - одно лицо. Али вы у него на яхте гальюн моете, надеетесь зарплаты добавят?
askol2016 05 апреля 2018 | 13:19
Этот визит Ыну очень нужен, потому что на своем бронепоезде он повезет обратно несколько современных ракет и ядерных боеголовок. В подарок от покровителя.
jetsam 05 апреля 2018 | 13:24
вот что санкции животворящие делают...
--- ---
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
---в свое время исполнял Вахтанг Кикабидзе ---
stalinator 05 апреля 2018 | 13:25
Им сам Ким доложил?
Да,да. Вот послушаешь Западные источники о делах в Сев.Корее, так Ким каждый год лично расстреливает чиновников из пушек. А потом эти чиновники почему-то оказываются живыми.
Да,а в чем дело-то? Обидно то что Ким сначала с Путиным встретиться чес с Трампом?
Сами же в Америке шумели о победе Американской дипломатии в Корее.
bozman1944 05 апреля 2018 | 13:26
Родственные души.
vla7815 05 апреля 2018 | 13:29
Диктатор Ким, нехрен тебе делать в России!!!!!! Вали подальше от России !!!!!!!!!
odobryam_s 05 апреля 2018 | 13:30
ПОЗОРИЩЕ!
sasass 05 апреля 2018 | 13:35
Без разрешения ,видимо , едет ....