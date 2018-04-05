Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже вскоре может посетить Москву, — утверждает американская разведка

Вместе с тем российские власти утверждают, что о подготовке такого визита речи не идет.

Лидер КНДР получил официальное приглашение в Москву на переговоры, — об этом на встрече с журналистами рассказал директор национальной разведки США Дэниэл Коутс. При этом его ведомство не располагает информацией о том, когда именно может состояться визит Ким Чен Ына. Как передает ТАСС, Коутс выразил надежду, что в ближайшее время спецслужбы выяснят, какие темы северокорейский лидер, если встреча состоится, будет обсуждать с представителями официальной Москвы. Российская сторона при этом заявления американской разведки опровергает. В МИДе сказали, что не располагают данными о приглашении Ким Чен Ына.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще в конце марта заявлял, что «никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет». При этом Кремль, по словам Пескова, не исключает, что Ким Чен Ын уже вскоре может встретиться с Дональдом Трампом. Произойти это может на Дальнем Востоке, где именно — пресс-секретарь Путина не уточнил. Сейчас США и Южная Корея готовятся к проведению саммитов с участием Ким Чен Ына. Одна из таких встреч намечена на конец апреля.

Ким Чен Ын на минувшей неделе совершил свой первый официальный зарубежный визит — в Китай. Власти КНР сообщили о нём лишь постфактум.