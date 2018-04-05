В США были допрошены двое российских бизнесменов по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, близкие к расследованию. Телеканала называет их олигархами. Один из них был задержан, когда его частный самолёт приземлился в Нью-Йорке. Второй бизнесмен был допрошен во время недавней поездки в США. Имена предпринимателей не называются.
Местные СМИ утверждают, что до конца недели будут введены санкции в отношении целой группы российских олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным.
Комментарии3
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stalinator 05 апреля 2018 | 13:21
Копали-копали амеры,грозились предъявить сплоченную группу поваров из Кремля, якобы целый заговор обнаружили во главе с..... Трампом. Вмешательство в выборы, ужас.
И что в итоге?
Какие 12 блогеров с несколькими постами в интернете. Реклама Москвы в соц.сетях.
И еще кто-то наказанный связанный с Украиной-Тимошенко и через них с кейджиби.
Да,еще пресловутый повар путина с фабрикой троллей с берегов Невы, ну эти просто по факту того что они есть.
И вот некие бизнесмены имена которых предусмотрительно не называют.
Кто,за что,черт его знает. Органы разберутся.
honduras_on_kolima 05 апреля 2018 | 13:30
stalinator: // Копали-копали амеры,грозились предъявить сплоченную группу поваров из Кремля, якобы целый заговор обнаружили во главе с..... Трампом. Вмешательство в выборы, ужас. //
Мнение домохозяйки о геополитике засчитано.
Удило, ты хотя бы методичку читай - судя по твоему бреду, он есть продукт распада твоего чахлого мозга.
В реальных демократиях подобные расследования идут долго.
Но наказывают всех и далее последствия могут быть десятилетиями.
К примеру, после отравления Скрипалей путирасты могут попрощаться с СП-2.
И как следствие, с Грязьпромом как таковым.
Впрочем, если 11-80 за выsер будут платить не тебе, а ты им, то какое-то время он ещё подёргается.
Учи матчасть, подросток умственный.
haldey 05 апреля 2018 | 13:22
Надеюсь, с пристрастием! Частный самолет, говоришь? Это не твой самолет и не мой самолет, это уже их самолет))) Молодцы. Самолет отобрать, собачку усыпить!