Британской разведке удалось установить место производства вещества «Новичок»

Им отравили Сергея и Юлию Скрипалей. По данным таблоида The Sun, яд был создан в лаборатории российской Службы внешней разведки.

«Новичок» был произведен в московском районе Ясенево, где находится штаб-квартира СВР. Об этом рассказали источники газеты The Sun в британской разведке. По словам собеседников издания, они могут говорить о месте производства вещества с высокой степенью уверенности, но не убеждены в этом на 100 процентов. Также источники добавили, что ранее Россия уже проводила тестовые испытания «Новичка», чтобы выяснить, подходит ли этот яд для убийств.

О том, что британским спецслужбам удалось найти место производства «Новичка», также написала газета The Times, но, в отличие от The Sun, она не называет конкретное место. По данным издания, власти Великобритании знали, что в этой лаборатории производят яд, еще до покушения на Скрипалей. Напомню, что, по некоторым данным, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены через дверную ручку дома в Солсбери, на которую нанесли «Новичок».

Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает, утверждая, что программ разработки «Новичка» в стране не существовало.