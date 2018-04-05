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13:00, 05 апреля 2018

Британской разведке удалось установить место производства вещества «Новичок»

Им отравили Сергея и Юлию Скрипалей. По данным таблоида The Sun, яд был создан в лаборатории российской Службы внешней разведки.

«Новичок» был произведен в московском районе Ясенево, где находится штаб-квартира СВР. Об этом рассказали источники газеты The Sun в британской разведке. По словам собеседников издания, они могут говорить о месте производства вещества с высокой степенью уверенности, но не убеждены в этом на 100 процентов. Также источники добавили, что ранее Россия уже проводила тестовые испытания «Новичка», чтобы выяснить, подходит ли этот яд для убийств.

О том, что британским спецслужбам удалось найти место производства «Новичка», также написала газета The Times, но, в отличие от The Sun, она не называет конкретное место. По данным издания, власти Великобритании знали, что в этой лаборатории производят яд, еще до покушения на Скрипалей. Напомню, что, по некоторым данным, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены через дверную ручку дома в Солсбери, на которую нанесли «Новичок».

Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает, утверждая, что программ разработки «Новичка» в стране не существовало.

Комментарии

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budweiser23 05 апреля 2018 | 13:20

В путинской клептократии много стукачей и предателей, уж больно просто западным спецслужбам схватить за «гениталии» олигархов или членов правительства, летающих туда на частных самолётах и отрывающихся «по полной»...не говоря о деньгах, что ролдугины прячут там!
Предательство – гниль, алчность – предательство, путинизм – гибрид того и другого!

opiatnovyi63 05 апреля 2018 | 13:40

budweiser23: Россия всегда всё отрицает, если её даже ловят за руку!

(комментарий скрыт)

mppv 05 апреля 2018 | 14:09

budweiser23:
Какая точная характеристика Скрипаля?

sveklotron_7 05 апреля 2018 | 13:22

Химики не установили место происхождения газа, но британские разведчики поднатужились и при помощи суперсовременного прибора "Хайли-лайкли" установили, что в Ясенево.

navsegda 05 апреля 2018 | 13:31

sveklotron_7: Нет , прибор называется английский фунт , во множественном количестве просто гипнотизирует офицеров ФСБ и развязывает им язык

tvitov66 05 апреля 2018 | 14:09

navsegda: да там достаточно не выезжая из Лондона прихватить за кошелек пару деток наших властьпридержащих и ....

pulalala 05 апреля 2018 | 14:16

tvitov66:
Ясенево эвакуировать из-за новичка конечно же не будут?
Оно теперь вместо Воронежа..........

srk2658lu 05 апреля 2018 | 13:55

sveklotron_7: Зря легковесно шутишь. Потерпи, найдут всех причастных...на кону престиж Британии..

mppv 05 апреля 2018 | 14:12

sveklotron_7:
Газ нанесли на дверную ручку?
Наверное не то ...

nata_roo 05 апреля 2018 | 13:23

Слишком открытый блеф наших западных партнеров. Впрочем, он работает. Сперва бы конечно надо было бы продемонстрировать Юлию Скрипаль, чтобы подтвердить вброс о том, что она жива и идет на поправку...

tks 05 апреля 2018 | 13:23

Вот щас рванёт пуканы у путистов!

tvitov66 05 апреля 2018 | 14:11

tks: да там все в клочья еще после штурма Дайр-эз-Заура, так что только вонь ...

poluputing 05 апреля 2018 | 13:24

Рашистские вонючки будут призваны к ответу...надо полагать, что жители Дрездена или Нагасаки так до конца и не поняли, за что именно их убивают)))

nata_roo 05 апреля 2018 | 13:25

Это начало конца Путина! Осталось потерпеть всего 6 лет!

2024! НАВАЛЬНЫЙ! Так ПОБЕДИМ! (а заграница нам поможет!)

poluputing 05 апреля 2018 | 13:45

nata_roo: Путин, к сожалению, умрёт своей смертью от старости, а вот Рассее придёт конец (если заграница вам, как всегда, не поможет)

nata_roo 05 апреля 2018 | 14:00

poluputing: Почему Вы так не любите Навального, не верите ему и злоумышляете против него?! Ведь, во-первых, в том числе и Алексей Анатольевич проводит мысль, что кремлевская верхушка перегрызется и скинет пернатого. Какие у Вас есть основания не верить этому? Во-вторых, Ваше "умрёт своей смертью от старости" автоматически означает, что мой президент Алексей Навальный никогда не станет президентом РФ! Не стыдно?!

zztop1960 05 апреля 2018 | 14:03

poluputing: Если будет крах России как в 1991 году , Запад больше помогать не будет как раньше, научен горьким опытом , дадут России рухнуть до конца

kukrynx 05 апреля 2018 | 14:12

nata_roo: Это тебе владиюрьевич сказал?

pavel_liberal Павел Кузнецов 05 апреля 2018 | 13:27

Власть давно не стесняется вести себя по каконам мелкого уголовника: "слишком борзым" - перо под ребро, с наглой гопнической ухмылочкой, заявляя: "А что я, я не при чем!", а для подведомственного населения, сквозь зубы: "И так будет с каждым, кто попрет против меня!"

supalov 05 апреля 2018 | 13:27

Опять "highly likely"? Нет уж, довольно. Пора этих клоунов и к порядку призвать.

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jetsam 05 апреля 2018 | 13:28

@Об этом рассказали источники газеты The Sun@
уже смешно.
мне, лично, кажется, что одним их акционеров газеты, через шуваловских корги выступает письков.

gennomov 05 апреля 2018 | 13:29

Запад не вводит санкции против карманного путинского олигархата, потому что все они давно находят на крючке у спецслужб, крючок бабло не заплаченное за информацию, а наворованное в России.. Откуда такая подробная информация по бугу, новичку и тд?

serg_anat 05 апреля 2018 | 13:30

Британская "высокая степень уверенности" скоро станет веселым мемом во всем мире...

wicked_digger 05 апреля 2018 | 13:59

serg_anat: было бы весело, если бы из-за этого мема людей сотнями тысяч не гробили.

benin_papa__ 05 апреля 2018 | 14:11

serg_anat:
Зря резвитесь, товарищ. Мем станет, похоже, зеркальным ответом на кривлянья Кремля а-ля "настамнет" и "вывсеврете".
На основании которого станут чморить и ущемлять недостроителей коммунизма по всем фронтам.
Это своеобразный "гибридно-симметричный ответ".
Времён гибридных войн, начатых встающими с колен гопниками.

volkov_25 05 апреля 2018 | 13:33

А я почему то верю англичанам. Странно, ведь наши власти нам никогда не врали.

joseph_gebbels 05 апреля 2018 | 13:55

volkov_25: Ну вербовать или нет - это личное дело каждого. Вера, как известно, не требует доказательств. Некоторые вон в рожавших девственниц веруют и в говорящих змей. А мне вот хотелось бы увидеть интервью с дочерью Скрипаля, которая "быстро идёт на поправку".

mppv 05 апреля 2018 | 14:14

volkov_25:
Ваши английские власти никогда не врали?
Вот прямо так как ВВС?

vsveter 05 апреля 2018 | 13:35

Точно с такой же долей вероятности можно утверждать, что отравляющее вещество было сделано в Солсбери.
Нагло лгать - страя традиция Лондона. Все свои преступления они всегда оправдывали лживой демагогией.

blahovdav 05 апреля 2018 | 13:59

vsveter: Точно с такой же долей вероятности можно утверждать, что отравляющее вещество было сделано в Солсбери.
Нагло лгать - страя традиция Лондона. Все свои преступления они всегда оправдывали лживой демагогией.\\\ Портяныч, когда ваше свинячье стадо здесь каждый день подло лжет про фашистов в Украине, про геноцид русских и русского и у него (стада) хватает наглости кого то упрекать во лжи, то это верх лицемерия и цинизма. Хотя, кому я это?? Хайль путлер??

kukrynx 05 апреля 2018 | 14:14

blahovdav: Работа у него такая.
Путать рамсы и гнать пургу.

mikr 05 апреля 2018 | 13:35

Как всегда, с высокой степенью уверенности ? А если спросить экспертов, на чем основана "высокая степень уверенности", то британцы опять покажут свои картинки с клеточками.
Ну, и чем же этот новый бред отличается от всего предыдущего?.

a_andrey_yrievich 05 апреля 2018 | 13:36

//По словам собеседников издания, они могут говорить о месте производства вещества с высокой степенью уверенности, но не убеждены в этом на 100 процентов.//

"Весьма вероятно" - железобетонный аргумент, лепи горбатого...

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srk2658lu 05 апреля 2018 | 13:52

//утверждая, что программ разработки «Новичка» в стране не существовало.//
Утверждать можно всё, что угодно.
"Новичок" есть, а программы нет?
Так она под грифом.

kazlevich1949 05 апреля 2018 | 14:05

СВР поймали за "ручку"???

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