Эксперт: Задержки с опознанием жертв крушения Ан-148 связаны с отсутствием современной системы идентификации личности

Задержки с опознанием жертв крушения Ан-148 связаны с отсутствием в России современной системы идентификации личности – эксперт Пиголкин

Задержки с опознанием жертв крушения Ан-148 вызваны проблемами с организацией процесса идентификации личности и отсутствием в России необходимой инфраструктуры. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин.

«В результате техногенных, природных катастроф, вооруженных конфликтов гибнет большое количество людей. Одна треть из них остаются неидентифицированными. И с вязано это с тем, что у нас нет серьезной правильной организации по идентификации личности», — сказал он.

Как пояснил Ю.Пиголкин, в России до сих пор не существует центров с хранилищем биологической информации граждан. Такие генетические банки, по его словам, функционируют во многих странах. В США работает три таких центра, в Китае – четыре, самый крупный из которых содержит в себе данные о 40 миллионах человек. Существование биологических банков значительно облегчает и ускоряет процесс идентификации граждан, в том числе в случае крупных катастроф, отметил эксперт.

«Для того чтобы таких задержек не было, необходимо создать вневедомственный центр идентификации личности в котором бы имелось хранилище биологического материала на каждого человека. Во-первых, это сокращает время в десятки раз, и, во-вторых, это становится гораздо экономнее и эффективнее», — сказал он.

Ю.Пиголкин также отметил, что в последнее время был изменен подход к проведению экспертизы, что также негативно сказалось на скорости опознания погибших.

«[Останки] похожие друг на друга по полу, по возрасту, по телосложению группировались, а потом от нескольких кусочков брали молекулярно-генетический анализ. Сейчас пошли по другому пути: там (после катастрофы Ан-148 – прим. ЭМ) очень много было останков, и они решили сразу каждый кусочек генотипировать», — пояснил он, добавив, что это «очень трудоемкий процесс».

По словам Ю.Пиголкина, еще одна причина того, что организация генетической экспертизы погибших в России находится в бедственном положении, связана с тем, что геномной дактилоскопия занимаются силовые ведомства.

«Есть закон о геномной дактилоскопии. Он поставил крест на развитии геномной дактилоскопии в стране. Это полицейские делают: они занимаются сбором, розыском, анализом этих всех генотипов, сравнением и сличением. Но, на самом деле, они занимаются только преступниками, и получается, что выпадает эта часть», — сказал эксперт.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила о том, что из-за пожара в торговом центре в Кемерове опознание погибших в результате крушения Ан-148 отодвинули на неопределенный срок. Мать погибшей в авиакатастрофе девушки рассказала изданию, что родственникам жертв предложили хоронить их по частям.

В результате крушения Ан-148 в феврале погиб 71 человек.