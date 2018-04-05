Эксперт: Задержки с опознанием жертв крушения Ан-148 связаны с отсутствием современной системы идентификации личности
Задержки с опознанием жертв крушения Ан-148 связаны с отсутствием в России современной системы идентификации личности – эксперт Пиголкин
Задержки с опознанием жертв крушения Ан-148 вызваны проблемами с организацией процесса идентификации личности и отсутствием в России необходимой инфраструктуры. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин.
«В результате техногенных, природных катастроф, вооруженных конфликтов гибнет большое количество людей. Одна треть из них остаются неидентифицированными. И с вязано это с тем, что у нас нет серьезной правильной организации по идентификации личности», — сказал он.
Как пояснил Ю.Пиголкин, в России до сих пор не существует центров с хранилищем биологической информации граждан. Такие генетические банки, по его словам, функционируют во многих странах. В США работает три таких центра, в Китае – четыре, самый крупный из которых содержит в себе данные о 40 миллионах человек. Существование биологических банков значительно облегчает и ускоряет процесс идентификации граждан, в том числе в случае крупных катастроф, отметил эксперт.
«Для того чтобы таких задержек не было, необходимо создать вневедомственный центр идентификации личности в котором бы имелось хранилище биологического материала на каждого человека. Во-первых, это сокращает время в десятки раз, и, во-вторых, это становится гораздо экономнее и эффективнее», — сказал он.
Ю.Пиголкин также отметил, что в последнее время был изменен подход к проведению экспертизы, что также негативно сказалось на скорости опознания погибших.
«[Останки] похожие друг на друга по полу, по возрасту, по телосложению группировались, а потом от нескольких кусочков брали молекулярно-генетический анализ. Сейчас пошли по другому пути: там (после катастрофы Ан-148 – прим. ЭМ) очень много было останков, и они решили сразу каждый кусочек генотипировать», — пояснил он, добавив, что это «очень трудоемкий процесс».
По словам Ю.Пиголкина, еще одна причина того, что организация генетической экспертизы погибших в России находится в бедственном положении, связана с тем, что геномной дактилоскопия занимаются силовые ведомства.
«Есть закон о геномной дактилоскопии. Он поставил крест на развитии геномной дактилоскопии в стране. Это полицейские делают: они занимаются сбором, розыском, анализом этих всех генотипов, сравнением и сличением. Но, на самом деле, они занимаются только преступниками, и получается, что выпадает эта часть», — сказал эксперт.
Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила о том, что из-за пожара в торговом центре в Кемерове опознание погибших в результате крушения Ан-148 отодвинули на неопределенный срок. Мать погибшей в авиакатастрофе девушки рассказала изданию, что родственникам жертв предложили хоронить их по частям.
В результате крушения Ан-148 в феврале погиб 71 человек.
Комментарии4
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biathlete 05 апреля 2018 | 13:18
Всё вполне логично: путинское царство заботится только только о понтах и внешней оболочке. Сверху красивая обертка из спортивных шоу планетарных масштабов, огней метрополии, талантливых людей искусства и неплохого исторического культурного наследия. Внутри - труха и помойка. Это как красивые фасады и витрины Невского проспекта, а свернешь в арку прилегающего двора - вонь обоссанных подворотен, зарыганные подъезды и отваливающаяся штукатурка.
Какая уж там база генетических данных граждан России? О чем мы? Это задрипанное государство не способно даже объединить уже имеющиеся базы: каждая помойная контора в стране создает и ведет свою собственную, выдает нам свой паршивый "документик": СНИЛС, медполис, паспорт такой, паспорт сякой, бумажки ЗАГСов, вод.права, ИНН, трудовая книжка, пенсионная бумажка, свидетельства о праве, корочка садовода и прочая и прочая.
democ 05 апреля 2018 | 13:18
Зато у нас есть супер - пупер оружие, которым мы бряцая, угрожаем всему миру.
dorin1987 05 апреля 2018 | 14:13
democ: /Зато у нас есть супер - пупер оружие/ - Пока нет. Пока только мультик про супероружие.
askol2016 05 апреля 2018 | 13:25
Это надо же, насколько все сгорело и разбросалось по полю!