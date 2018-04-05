В Риге начались съёмки фильма о российских разведчиках
Как сообщает Интерфакс, в производстве картины участвует холдинг ВГТРК. Главные роли в фильме про спецагентов СВР исполнят Александр Петрова, Светлана Ходченкова и Владимир Машков. Авторы утверждают, что в ленте будут не только интриги, но и ирония.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 12:36
Видимо, киношники опять Ригу выдадут за Швейцарию, как в совковые времена?
Важно, что фильм снимают именно теперь, когда авторитет росшпионов пошатнулся из-за постоянных провалов и раскрытых отравлений и убийств.