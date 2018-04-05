В Риге начались съёмки фильма о российских разведчиках

Как сообщает Интерфакс, в производстве картины участвует холдинг ВГТРК. Главные роли в фильме про спецагентов СВР исполнят Александр Петрова, Светлана Ходченкова и Владимир Машков. Авторы утверждают, что в ленте будут не только интриги, но и ирония.