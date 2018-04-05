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12:31, 05 апреля 2018

В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по делу Магомеда Мухиева

Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества при вывозе денег из «Анталбанка». Дело тянется с 2016 года. Адвокат Елена Орешникова утверждает, что Мусиеву не оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам адвоката, руководство ФСИН должно обратить внимание на ситуацию с Мусиевым.

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olegleon 05 апреля 2018 | 12:37

при вывозе? мешками вывозил?

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