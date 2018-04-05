В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по делу Магомеда Мухиева
Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества при вывозе денег из «Анталбанка». Дело тянется с 2016 года. Адвокат Елена Орешникова утверждает, что Мусиеву не оказывают необходимую медицинскую помощь.
По словам адвоката, руководство ФСИН должно обратить внимание на ситуацию с Мусиевым.
Комментарии1
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olegleon 05 апреля 2018 | 12:37
при вывозе? мешками вывозил?