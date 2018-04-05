Дмитрий Медведев выразил соболезнование в связи с кончиной художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова
В телеграмме, которая направлена родственникам, говорится о том, что российская культура понесла большую потерю. Михаил Угаров назван незаурядным человеком, который создал уникальный документальный театр, фактически перевернувший наше представление о нашем драматическом искусстве.
Напомним, Театр.doc и родственники вынуждены были собирать средства на похороны Угарова. Бесплатное место на Троекуровском кладбище предоставлять отказались, ссылаясь на то, что у режиссёра нет заслуг перед государством.
Прощание с Угаровым проходит сегодня. Худрук театра.doc скончался на 63 году жизни.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 12:34
Интересно, эти соболезнования были бесплатными или же за них тоже платить нужно, как за "место на Троекуровском кладбище?"
Или, может, скидки какие есть для режиссёров, у которых "нет заслуг перед государством?"
jetsam 05 апреля 2018 | 12:37
хотелось бы знать - послал только сейчас или, таки, ранее?
до борьбы за место на Троекуровском или после успешного сбора денег за место?
* хотя, "лучше поздно, чем никогда", но для Михаил Угарова это, к сожалению, ничего не значит...