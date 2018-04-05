Администрация США, по некоторым данным, уже на этой неделе объявит о новых санкциях
Ограничительные меры на этот раз будут введены в отношении нескольких российских бизнесменов и чиновников, близких к Владимиру Путину.
Санкции новые, а повод старый: очередные ограничительные меры Белый дом введет из-за предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы. По данным собеседников The Washington Post, в новый санкционный список попасть могут до шести россиян — фигурантов так называемого «кремлёвского списка». В него входят чиновники и бизнесмены, которых американский Минфин счёл особо приближёнными лично к Владимиру Путину.
По мнению представителей американского истеблишмента, они также принимали участие во вмешательстве в выборы и незаконном финансировании избирательной кампании Дональда Трампа. То, что о новых мерах против Кремля Вашингтон точно объявит до конца рабочей недели, подтвердили и два источника агентства Reuters, правда, на кого именно будут распространяться ограничительные меры, они не уточнили. Официальных же комментариев на этот счет от американских властей нет.
По данным CNN, за последние несколько недель в США по делу о вмешательстве в выборы были допрошены два российских бизнесмена. Вопросы им задавал лично спецпрокурор Роберт Мюллер, который курирует расследование.
Комментарии11
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danko_swinja 05 апреля 2018 | 12:07
Я в трансе!
evgolius7 05 апреля 2018 | 12:10
Россиянам скоро разрешат выходить на субботники...
nikitin43 05 апреля 2018 | 12:14
evgolius7: пожалуй это будет принудительно , деньги на возврат налогов с обсанкционенных друзей вована брать будут с народишка.
tvitov66 05 апреля 2018 | 12:15
nikitin43: Любые санкции идут только на пользу нашей углеводородной Родине и мы все теснее сплачиваемся вокруг вождя ... только великий и смелый вождь нас боится и постоянно шкерится под кроватью от своего любимого народа
haldey 05 апреля 2018 | 12:21
Во, американцы, вы помогали Трампу мы вас в порошок сотрем, а трамп - это вообще-то президент США! Т.о. Вы помогли нашему президенту? Да мы вас всех за это... Чудо дураки! Просто прелесть какие идиЁты!
entoni 05 апреля 2018 | 12:18
evgolius7: Вместе с представителями военных ведомств всего мира, собравшимися в Москве на военный саммит)))
olegleon 05 апреля 2018 | 12:09
сейчас администрация США уточняет кто из чиновников и бизнесменов не ездит в США и не имеет там имущества, чтобы объявить против этих людей санкции
proxit 05 апреля 2018 | 12:10
Трампушка, объяви санкции этим достойным людям по самые помидоры...
Коммунистические воры, типа Ходорковского, должны прочувствовать длань свободы и демократии.
dorin1987 05 апреля 2018 | 12:23
____: /Коммунистические воры, типа Ходорковского,/ - А он тут при чем? Вопросы исключительно к режиму царька РФ. Да и что-то не слышно смеха искандеров. И шобла царька РФ не орет "добавьте и меня в список"... Странно все это, ведь царек РФ не раз говорило, что санкции - на пользу.
proxit 05 апреля 2018 | 12:28
dorin1987:
На царьке столько всего - царьку ещё отвечать за то, что посадил совесть Украины Нидию Савченко...
kvasoff 05 апреля 2018 | 12:26
а Чубася тоже "забанят"?