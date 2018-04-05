Администрация США, по некоторым данным, уже на этой неделе объявит о новых санкциях

Ограничительные меры на этот раз будут введены в отношении нескольких российских бизнесменов и чиновников, близких к Владимиру Путину.

Санкции новые, а повод старый: очередные ограничительные меры Белый дом введет из-за предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы. По данным собеседников The Washington Post, в новый санкционный список попасть могут до шести россиян — фигурантов так называемого «кремлёвского списка». В него входят чиновники и бизнесмены, которых американский Минфин счёл особо приближёнными лично к Владимиру Путину.

По мнению представителей американского истеблишмента, они также принимали участие во вмешательстве в выборы и незаконном финансировании избирательной кампании Дональда Трампа. То, что о новых мерах против Кремля Вашингтон точно объявит до конца рабочей недели, подтвердили и два источника агентства Reuters, правда, на кого именно будут распространяться ограничительные меры, они не уточнили. Официальных же комментариев на этот счет от американских властей нет.

По данным CNN, за последние несколько недель в США по делу о вмешательстве в выборы были допрошены два российских бизнесмена. Вопросы им задавал лично спецпрокурор Роберт Мюллер, который курирует расследование.