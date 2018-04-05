Случаи насилия участились в российских школах, бьют тревогу эксперты

По их данным, от проявления агрессии страдают не только дети, но и учителя.

Дети в школе, как правило, сталкиваются с тем, что их называют унизительными прозвищами. На себе это регулярно испытывают две трети учащихся, говорится в международном сравнительном исследовании качества образования. В нем принимали участие восьмиклассники. Каждый пятый говорит, что одноклассники угрожают им побоями. Но непосредственно с физическим насилием сталкивается каждый десятый, пишет «КоммерсантЪ».

Ситуация осложняется тем, что дети практически не рассказывают об этих случаях. По данным Высшей школы экономики, от травли и угроз страдают и учителя – в этом признавались больше половины опрошенных. Причем педагоги с тяжелым материальным положением сталкиваются с этим в два раза чаще. По мнению взрослых, таким образом, подростки пытаются повысить свой авторитет среди сверстников. В министерстве образования говорят, что пытаются решить проблему. Так, в ведомстве обсуждают вопрос об изменении стандартов программы подготовки преподавателей.

Сразу несколько громких случаев насилия в школе произошли в самом начале года. В Перми двое подростков напали с ножами на четвероклассников. Пострадали несколько школьников и учительница. Спустя несколько дней ученик одной из школ в Улан-Удэ напал с топором на учительницу и семиклассников.