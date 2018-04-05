Случаи насилия участились в российских школах, бьют тревогу эксперты
По их данным, от проявления агрессии страдают не только дети, но и учителя.
Дети в школе, как правило, сталкиваются с тем, что их называют унизительными прозвищами. На себе это регулярно испытывают две трети учащихся, говорится в международном сравнительном исследовании качества образования. В нем принимали участие восьмиклассники. Каждый пятый говорит, что одноклассники угрожают им побоями. Но непосредственно с физическим насилием сталкивается каждый десятый, пишет «КоммерсантЪ».
Ситуация осложняется тем, что дети практически не рассказывают об этих случаях. По данным Высшей школы экономики, от травли и угроз страдают и учителя – в этом признавались больше половины опрошенных. Причем педагоги с тяжелым материальным положением сталкиваются с этим в два раза чаще. По мнению взрослых, таким образом, подростки пытаются повысить свой авторитет среди сверстников. В министерстве образования говорят, что пытаются решить проблему. Так, в ведомстве обсуждают вопрос об изменении стандартов программы подготовки преподавателей.
Сразу несколько громких случаев насилия в школе произошли в самом начале года. В Перми двое подростков напали с ножами на четвероклассников. Пострадали несколько школьников и учительница. Спустя несколько дней ученик одной из школ в Улан-Удэ напал с топором на учительницу и семиклассников.
Комментарии32
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olegleon 05 апреля 2018 | 12:06
как же нашим хомячкам не хватает убийства в российской школе. приходится о прозвищах говорить
tks 05 апреля 2018 | 12:11
olegleon: Чего вам, лицемерам, и не хватает.
evgolius7 05 апреля 2018 | 12:19
Даже в СССР в школе не было такого милитаризма.
Кадетские классы, МЧС, полицейские, казачьи классы!
Может уже с яслей начинать? Пусть сидит на горшке и машет шашкой.
Описает штаны, скажет, что это Вова из соседней группы.
Хотя, стоп, это уже политика.
olegleon 05 апреля 2018 | 12:21
evgolius7: зато все знали как разобрать-собрать АК и как надеть правильно противогаз.
patrik05 05 апреля 2018 | 12:23
Дети в школе, как правило, сталкиваются с тем, что их называют унизительными прозвищами...
А в Госдуме не так, послушайте субботний эфир Юлии Латыниной, она всю передачу, Леонида Слуцкого называла "Слуцкий-лобок".
ostapbey 05 апреля 2018 | 12:36
patrik05: лобок? А чем тебе не нравится лобок колобок..
А ведь могла она именем Путина назвать.. И ла-ла-ла-ла-ла напевать в стиле харьковских болельщиков
kindman_a 05 апреля 2018 | 12:37
"...обсуждают вопрос об изменении стандартов программы подготовки преподавателей..."
_________________________________
Все верно - ввести в программу подготовки для учителей восточные единоборства, самбо, метание ножей и проч.
А может - просто не показывать по федеральным каналам каждый день кровищу, расчлененку, пальбу и мордобои?
olegleon 05 апреля 2018 | 12:24
tks: не хватает этого хомячкам. в штатах за два дня три происшествия с летательными аппаратами армии США и все понимают, что техника может ломаться. а у нас бы хомяки уже орали бы про технологическое отставание, про коррупцию, про ..... в общем, вой бы ещё тот стоял
vinibi 05 апреля 2018 | 12:32
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-oledleon!!!
proxit 05 апреля 2018 | 12:25
tks:
Если есть деньги, почему бы не выбить вам - холую и неудачнику зубы?
Слава Великому Ельцину, за то что вернул вас - вонючее совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917-м, обратно в стойло.
tks 05 апреля 2018 | 12:31
proxit: Ну-ка, маразота, давай поподробнее, что ты имел сейчас ввиду под высером своим "если есть деньги" и "выбить вам - холую и неудачнику зубы?" Ты это себя имело ввиду, существо упоротое?
vsehporvem 05 апреля 2018 | 12:08
Личинки хомячья вышли на тропу войны!
ostapbey 05 апреля 2018 | 12:16
vsehporvem: а ты не переживай за Путина!!! До него когда эти дети доберутся??
Смотри.. Сейчас страдают учителя..
Потом завуч..директор..
РОНО!!
министр образования губернии..края..области..региона..
Потом Мединский с аппаратом.. Потом ВИЦЫ....Потом Дмитрий Анатольевич Медведев!!
А уж потом и Путин!! Владимир Владимирович даже)))
nikitin43 05 апреля 2018 | 12:09
заработала система пропаганды российского насилия и злобы , фашизма на росс. тв .
kinnlade 05 апреля 2018 | 12:20
nikitin43: Нееет ! Это все ваше либеральное воспитание вылезает! У молодежи в башке полная безнаказанность и безответственность и либеральсские мля ,законы, Путин в этом отношении очень слаб
tks 05 апреля 2018 | 12:09
"Плодотворное" влияние путизма.
socialism 05 апреля 2018 | 12:12
Это было всегда, но не в таких масштабах и действиях. С топором на учителей никто в советское время в школах не нападал. Подростки выясняли между собой кто сильнее, это возраст такой. Но стрелять и с топорами набрасываться, это уже влияние американской "культуры".
И уж что отвратительно дальше некуда, это расслоение детей на "мажоров" и "нищебродов". Это одно из самых мерзких преступлений тех, кто занёс в нашу страну в 90-е всевластие бабла и жадных эгоистов.
ostapbey 05 апреля 2018 | 12:20
socialism: в советское время?? В советское время разве говорили что семеро одного Бома бьют??
Да и воровать в советское время не говорили что это хорошо..
Хоть домик для уточки.. А хоть и Крым..
Вот посеял ты ветер??..Ждем урожай теперь..
Даже..
socialism 05 апреля 2018 | 12:34
ostapbey: Два миллиона крымчан тоже как и мы бывшие советские люди. Вернулись домой в Россию с радостью и ликованием. Они молодцы. Что не так?
lenin3 05 апреля 2018 | 12:15
А всё из-за того,что учителя уже давно потеряли рычаги воздействия на детей:ученик всегда правы,даже если он дебил и не хочет учиться.Родителям не пожалуешься,ответ один:мой ребёнок лучший,просто вы не умеете учить.
Кстати,и в детских садах так же.
vsehporvem 05 апреля 2018 | 12:21
lenin3: А зачем учителям рычаги воздействия? Функцию воспитания у школы отобрали. Пора ментов в школы садить. чтобы учителей от малолетних придурков и их предков защищать!
lenin3 05 апреля 2018 | 12:24
vsehporvem: дык,и я про тоже:любой строгий взгляд в сторону дебила-тот жалуется родителям,а уж те директору.А директор держится за своё хорошо оплачиваемое кресло,поэтому всегда виноват учитель...
vsehporvem 05 апреля 2018 | 12:26
lenin3: Так и я про это - учителям вообще фиолетово - пусть эти придурки друг друга поубивают!
lenin3 05 апреля 2018 | 12:26
vsehporvem: и менты не помогут-система такая,вертикаль,мля...
ostapbey 05 апреля 2018 | 12:27
Россия пыталась ввести в тюрьме военные порядки..
Добились в армии тюремных порядков..
.Воспитанием гражданского общества в России занимаются СМИ.
Для этого все и всё вкладывается в ежедневные телешоу..с гостями и популярными ведущими.. Вот они, как и вся
Россия с утра до вечера внедряет своему населению сострадание, милосердие. Вежливость. Высокие этические и моральные нормы. Чувство меры.. И такта
Результат ожидаем.
И закономерен. Даже..
platonnekafrin 05 апреля 2018 | 12:18
Конечно, это очень страшно, когда тебя здоровенный двоечник жиртрестом называет или соплей, или членом, но по настоящему жутко, когда директор школы палкой бьёт твоих родителей, чтобы они за Путина голосовали.
rena1960 05 апреля 2018 | 12:19
Да,пусть убьются об стенку 76% и более,проголосовавших за такую жизнь...,только-то...
ostanovka 05 апреля 2018 | 12:23
Ну, что ж, план сплавить всех детей скопом в последний бой в свете вышеизложенного представляется абсолютно здравым решением.
Путин молодец.
Поведет их в последний бой, потом вернётся.
timwlad69 05 апреля 2018 | 12:23
Случаи насилия участились в российских школах, бьют тревогу эксперты
По их данным, от проявления агрессии страдают не только дети, но и учителя.
Дети в школе, как правило, сталкиваются с тем, что их называют унизительными прозвищами. На себе это регулярно испытывают две трети учащихся, говорится в международном сравнительном исследовании качества образования. В нем принимали участие восьмиклассники. Каждый пятый говорит, что одноклассники угрожают им побоями. Но непосредственно с физическим насилием сталкивается каждый десятый, пишет «КоммерсантЪ».
Ситуация осложняется тем, что дети практически не рассказывают об этих случаях. По данным Высшей школы экономики, от травли и угроз страдают и учителя – в этом признавались больше половины опрошенных. Причем педагоги с тяжелым материальным положением сталкиваются с этим в два раза чаще. По мнению взрослых, таким образом, подростки пытаются повысить свой авторитет среди сверстников. В министерстве образования говорят, что пытаются решить проблему. Так, в ведомстве обсуждают вопрос об изменении стандартов программы подготовки преподавателей.
Сразу несколько громких случаев насилия в школе произошли в самом начале года. В Перми двое подростков напали с ножами на четвероклассников. Пострадали несколько школьников и учительница. Спустя несколько дней ученик одной из школ в Улан-Удэ напал с топором на учительницу и семиклассников.
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Знакомо дело это по Израилю и еврейской власти социальной педагогики в Германии.
Вся система социальных отношений по еврейской религии общественного воспитания это жёсткая конкуренция с применением всех способов ,самый распространённый это естественно разный социальный статус используя слабость других для утверждения статуса более сильного так как на всех не хватает.
Потому в Израиле и Германии бросают учёбу .
Еврейская протестантская общественная система борьбы за выживания плодит озверевших креатур, но не людей.
max3446 05 апреля 2018 | 12:31
странно да, как ничтожество авральный начал регулярное зомбирование среди школоты через ютуб канал, так и началось такое, то резня в школе его боевика, то вообще общий уровень насилия
vsehporvem 05 апреля 2018 | 12:33
max3446: А всего то надо разрешить Директорам школ выгонять барагозящих придурков из школы. Пусть предки наконец то займутся воспитанием своих личинок!
greeg1 05 апреля 2018 | 12:37
Мда.. Знали бы деды за что воевали. Интересно. Повторили бы или нет?