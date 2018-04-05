Суд в Петрозаводске сегодня вынесет приговор по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Правозащитника обвиняют в изготовлении детской порнографии.
Оглашение приговора начнется в 15 часов в Петрозаводском городском суде. В ходе прений обвинение попросило признать Дмитриева виновным и приговорить его к девяти годам колонии строгого режима. Главе карельского «Мемориала» были предъявлены обвинения по трем статьям, передает ТАСС. Следствие утверждает, что правозащитник на протяжении семи лет фотографировал обнаженную приемную дочь для изготовления порнографии. Кроме того, у Дмитриева нашли часть охотничьего ружья с измененной конструкцией.
Обвиняемый свою вину не признает. Его защита утверждает, что мужчина делал снимки для наблюдения за физическим развитием девочки и никому их не показывал. После того, как она подросла, он перестал ее снимать. Кроме того, две из трех экспертиз показали, что снимки нельзя считать порнографией. Что касается оружия, то, по словам адвоката Виктора Ануфриева, оно было непригодно для стрельбы.
Судебный процесс по делу Дмитриева проходил в закрытом режиме. В его защиту выступили коллеги из правозащитных организаций и многие деятели культуры.
Комментарии7
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proxit 05 апреля 2018 | 12:07
Порно с маленькой падчерицей - это демократично, либерально и мемориально.
Портянки не читали Набокова и поэтому не могут судить похотливых интеллектуалов.
nikitin43 05 апреля 2018 | 12:12
proxit: вертухаев заставляют читать и конспектировать Набокова ?
proxit 05 апреля 2018 | 12:17
nikitin43:
Культурная публика нге в курсе, что Пригожин заставляет делать вас - вонючих совковых портянок.
patrik05 05 апреля 2018 | 12:19
После того, как она подросла, он перестал ее снимать...
На то он и педофил, чтобы снимать голеньких детей, а когда падчерица подросла, то Юрий Дмитриев потерял к ней интерес. Всё логично.
patrik05 05 апреля 2018 | 12:16
В его защиту выступили коллеги из правозащитных организаций и многие деятели культуры....
Детей в России много, а глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, у нас один - написали деятели культуры в письме в защиту карельского педофила.
serjo1977 05 апреля 2018 | 12:30
Ну, что, шлюшки двенадцатирублёвые, праздник у вас сегодня? Ну, попразднуйте... Пока.
sg80g 05 апреля 2018 | 12:30
Самое простое что сразу приходит в голову нормальному человеку, а не "правозащитнику", так это показать ребенка врачу если есть сомнения в развитии, а не фоотграфировать его голым.. А в больницу он с ней не играл?