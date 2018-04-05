Суд в Петрозаводске сегодня вынесет приговор по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Правозащитника обвиняют в изготовлении детской порнографии.

Оглашение приговора начнется в 15 часов в Петрозаводском городском суде. В ходе прений обвинение попросило признать Дмитриева виновным и приговорить его к девяти годам колонии строгого режима. Главе карельского «Мемориала» были предъявлены обвинения по трем статьям, передает ТАСС. Следствие утверждает, что правозащитник на протяжении семи лет фотографировал обнаженную приемную дочь для изготовления порнографии. Кроме того, у Дмитриева нашли часть охотничьего ружья с измененной конструкцией.

Обвиняемый свою вину не признает. Его защита утверждает, что мужчина делал снимки для наблюдения за физическим развитием девочки и никому их не показывал. После того, как она подросла, он перестал ее снимать. Кроме того, две из трех экспертиз показали, что снимки нельзя считать порнографией. Что касается оружия, то, по словам адвоката Виктора Ануфриева, оно было непригодно для стрельбы.

Судебный процесс по делу Дмитриева проходил в закрытом режиме. В его защиту выступили коллеги из правозащитных организаций и многие деятели культуры.