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Эксклюзив Эха 12:01, 05 апреля 2018

Родственники жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье жалуются на то, что не могут похоронить своих близких

Родственники жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье жалуются на то, что не могут похоронить своих близких и отсутствие информации от Следственного комитета. Так, мать одной из погибших Анна Толмасова утверждает, что за полтора месяца выполнили всего четверть запланированных генетических экспертиз. Родственникам после трагедии сказали, что будут работать 150 специалистов, а по факту экспертизу проводят всего девять.

Авиакатастрофа произошла в Раменском районе 11 февраля. Погиб 71 человек. Самолёт выполнял рейс из Домодедова в Орск.

Генетическая экспертиза на сегодняшний день занимает очень много времени, поэтому вполне может быть такое, что с февраля эксперты еще не успели идентифицировать всех жертв. Об этом «Эху Москвы» рассказал судмедэксперт Юрий Пиголкин.

Пиголкин также заметил, что в данной ситуации ускорить процесс опознания никак не получится, кроме того, экспертная группа из 9 человек – оптимальный коллектив для работы над останками.

Комментарии

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proxit 05 апреля 2018 | 12:04



Надо жаловаться Ельцинскому носильщику коробки из под ксерокса, получившего за свои делишки в плане установления демократии Саратовские авиалинии.

patrik05 05 апреля 2018 | 12:13

Родственники жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье жалуются на то, что не могут похоронить своих близких...

Надо подождать. Чего тут спешить.

evgolius7 05 апреля 2018 | 12:29

patrik05:
Посмотрел бы я на тебя , если бы там были твои родственники.
Хотя...плевал ты на всё...главное харчи пригожинские хороши.

gvs 05 апреля 2018 | 12:06

Можно в отдельный, а можно и в общий
Мертвых квартирный вопрос не берет
Вот молодец этот самый усопший
Вовсе не требует лишних хлопот

(В.С.Высоцкий) (с)

vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 12:07

Вероятно, это те же "десятидолларовые шлюхи", которые из вдов погибших моряков "Курса" теперь переквалифицировались в "родственников жертв крушения самолёта Ан-148" и хотят дискредитировать нашего Владимира Владимировича!

proxit 05 апреля 2018 | 12:15

vasya_von_smetankin:

Забавно, как вы - старая вонючая совковая портянка, повторяете про 10-долларовых шлюх за коммунистическим пидорком Доренко...

vinibi 05 апреля 2018 | 12:27

proxit: Все пидорки и гермафродиты собраны у пригожина на фабрике гнид и ублюдков на Оптиков!!!

proxit 05 апреля 2018 | 12:30

vinibi:

Если честно, абсолютно всё равно, где вы ватно-совковые портянки собираетесь.

ostapbey 05 апреля 2018 | 12:09

На самом деле - что же из себя представляет " Братская " могила ? И чем же она отличается от всех остальных могил, подобного рода и в частности - от " Общей могилы " ?

Главное и пожалуй что, основное различие этих - самых печльнейших и скорбных мест, заключается, разумеется в том - кто именно там похоронен...

Как правило, в " Общих " могилах хоронили ( и по - прежнему хоронят ) тех, кто в силу сложившихся, фатальнейшим образом, тех либо иных обстоятельств - погибли или же умерли, не слишком обременённые консолидированными и сближающими идеями, а зачастую - и совершенно случайные и посторонние друг другу люди.
В " Братских " могилах же, навечно захороненны те, кто по полному праву могут считать себя братьями - объединенные единой и благой целью, с оружием в руках и до последнего - защищали Честь и Независимость своей родины. И пали смертью храбрых.
Вечная им честь и слава..

jetsam 05 апреля 2018 | 12:26

ostapbey: сильно за уши.
шпиёны и разведчики. "ихние"\"наши"....
не должно быть ни братских ни общих.
исключая что-то типа "комсомолец\титаник\чернобыль".... т.е. где не достать\не поднять.

*согласен считать "братскими" массовые захоронения солдат времен warI-warII.
но, все это от лукавого. когда государство не выполняет свои задачи - появляется "общие".
когда государство хочет замазать свою вину в невыполнении и высосать из пальца пафос - появляются "братские".

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