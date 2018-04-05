Родственники жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье жалуются на то, что не могут похоронить своих близких и отсутствие информации от Следственного комитета. Так, мать одной из погибших Анна Толмасова утверждает, что за полтора месяца выполнили всего четверть запланированных генетических экспертиз. Родственникам после трагедии сказали, что будут работать 150 специалистов, а по факту экспертизу проводят всего девять.

Авиакатастрофа произошла в Раменском районе 11 февраля. Погиб 71 человек. Самолёт выполнял рейс из Домодедова в Орск.

Генетическая экспертиза на сегодняшний день занимает очень много времени, поэтому вполне может быть такое, что с февраля эксперты еще не успели идентифицировать всех жертв. Об этом «Эху Москвы» рассказал судмедэксперт Юрий Пиголкин.

Пиголкин также заметил, что в данной ситуации ускорить процесс опознания никак не получится, кроме того, экспертная группа из 9 человек – оптимальный коллектив для работы над останками.