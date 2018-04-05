Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию

Об этом заявил директор национальной разведки США Дениэл Коутс. По его словам, спецслужбы США хотели бы знать, какие темы северокорейский лидер планирует обсуждать.

Отметим, в Кремле говорят, что пока никакого российско-северокорейского саммита в повестке дня нет.

Ким Чен Ын недавно съездил в Китай. Для него это был первый зарубежный визит.