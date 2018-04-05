Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию
Об этом заявил директор национальной разведки США Дениэл Коутс. По его словам, спецслужбы США хотели бы знать, какие темы северокорейский лидер планирует обсуждать.
Отметим, в Кремле говорят, что пока никакого российско-северокорейского саммита в повестке дня нет.
Ким Чен Ын недавно съездил в Китай. Для него это был первый зарубежный визит.
Комментарии38
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ly4_sveta 05 апреля 2018 | 12:23
Тема одна - идея чучхе, как быстрее и незаметнее
превратить народ в стопроцентную ,,скотину",
питающуюся травой и забывшую о том, что рожден
ЧЕЛОВЕКОМ - РАЗУМНЫМ СУЩЕСТВОМ.
И опять в пику Западу. Путину не стыдно? Чистой
воды демократу и 100% - му либералу, каким он себя
рекламировал в начале своей президентской ,,карьеры".
chapter_2 05 апреля 2018 | 12:27
ly4_sveta: Москва пригласила Ким Чен Ына посетить Россию для проведения мастер-класса тоталитаризма.