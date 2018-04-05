Эстония предоставила политическое убежище башкирскому активисту Константину Чадлину

Он сам подтвердил это в Фэйсбуке. Представитель регионального отделения «Открытой России» покинул страну год назад. Он утверждает, что его преследовали незаконно из-за политических убеждений.

В России Чадлина заочно обвинили в мошенничестве и приговорили к 10 годам лишения свободы. По версии следствия, активист «Открытой России» создал группа, которая под видом продажи подержанных автомобилей похищала деньги граждан.