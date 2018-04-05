Эстония предоставила политическое убежище башкирскому активисту Константину Чадлину
Он сам подтвердил это в Фэйсбуке. Представитель регионального отделения «Открытой России» покинул страну год назад. Он утверждает, что его преследовали незаконно из-за политических убеждений.
В России Чадлина заочно обвинили в мошенничестве и приговорили к 10 годам лишения свободы. По версии следствия, активист «Открытой России» создал группа, которая под видом продажи подержанных автомобилей похищала деньги граждан.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrik05 05 апреля 2018 | 11:39
По версии следствия, активист «Открытой России» Константин Чадлин создал группу, которая под видом продажи подержанных автомобилей похищала деньги граждан...
Настоящее отребье, впрочем, как и вся русофобская картавая оппозиция.
danko_swinja 05 апреля 2018 | 11:49
patrik05: тоже мне Эстония! Что это за страна? Меньше чем кокляндия.
olegleon 05 апреля 2018 | 11:43
стандартно. совершил преступление, крикнул "я против власти", свалил в Европу
rom8883 05 апреля 2018 | 11:51
olegleon: patrik05: А Навальный украл весь лес, а Ходорковский украл всю нефть.
Слышали уже.
neyexo 05 апреля 2018 | 11:54
rom8883: это неправда, конечно, МБХ не могу украсть всю нефть, но столько, чтоб хватило сорить ими на западе (там в очередь выстраивались благотворители)
olegleon 05 апреля 2018 | 11:54
rom8883: только вот почему то на Западе оппозиционным кандидатам ничего не предъявляют, т.к. у них отсутствует "бизнес-прошлое". а у нас ну никак без воровства не могут
patrik05 05 апреля 2018 | 11:58
rom8883:
Сисян Навальный, был советником Н.Белых по юридическим вопросам на общественных началах. Спроси свою тупую голову, как он с другом детства Петром Офицеровым, которого специально для этого вызвал из Москвы, оказался на территории "Кировлеса" и занимался тем, что брал лес по заниженным ценам, а продавал по рыночным? Что это за бизнес такой? На хер Навальный и Офицеров нужны были работникам "Кировлеса"? Ну, а про Мишку Ходорковского, я вообще молчу - вор и убийца, по которому стенка плачет - 70 человек убитыми или пропавшими без вести.
socialism 05 апреля 2018 | 12:05
Власти Эстонии пряча у себя жуликов и мошенников только проявляют тем самым, свою гнилую суть. А если все педофилы и маньяки-убийцы заявят, что они борцы против Путина и попросят политическогоубежища в Эстонии, их там тоже примут как героев?
sg80g 05 апреля 2018 | 12:15
Ща в Эстонии обжулит кого-нибудь, сядет на кичу - ни одна пушистая падла даже не пискнет в его зажитку, как в случае с Павленским ))