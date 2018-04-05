В столице в эти минуты начинается прощание с художественным руководителем Театра.doc Михаилом Угаровым

Отпевание пройдёт в храме в Хохловском переулке. Похоронят Угарова на Троекуровском кладбище.

Напомним, чиновники отказались предоставлять там бесплатное место. В результате Театр.doc собирал средства сам. В эфире «Эха Москвы» Михаил Угаров говорил, что гордится тем, что его театр не получает государственных средств.

Михаил Угаров скоропостижно скончался от сердечного приступа на 63 году жизни.