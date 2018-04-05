В столице в эти минуты начинается прощание с художественным руководителем Театра.doc Михаилом Угаровым
Отпевание пройдёт в храме в Хохловском переулке. Похоронят Угарова на Троекуровском кладбище.
Напомним, чиновники отказались предоставлять там бесплатное место. В результате Театр.doc собирал средства сам. В эфире «Эха Москвы» Михаил Угаров говорил, что гордится тем, что его театр не получает государственных средств.
Михаил Угаров скоропостижно скончался от сердечного приступа на 63 году жизни.
Комментарии4
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patrik05 05 апреля 2018 | 11:36
Напомним, чиновники отказались предоставлять там бесплатное место...
Бесплатное место? А где он отличился, чтобы ему давали бесплатное место рядом с Борей Дурицким, который пёр самых дорогих украинских топовых шлюх, чем и прославился на всю Россию.
socialism 05 апреля 2018 | 11:42
Неужели либералы пойдут в Храм на отпевание? Сначала пляшут на амвоне с пусиротками, а потом идут просить Бога принять душу одного из своих коллег, сняв шляпы на отпевании и держа в руках свечки?
Где границы либеральному лицемерию?
vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 11:46
Тоже подвёл президента...
buzukin939 05 апреля 2018 | 12:12
Театр.док - да, но художественный руководитель муниципального театра "Центр драматургии и режиссуры", наверное, да и скорее всего добивался финансирования в соответствии с учредительными документами :) Здесь помню, а тут рыбу заворачивали :)
Если ты хочешь чувствовать себя в свободном полете - заплати и лети, как в одном иностранном мультфильме разъяснялось детям, а также их родителям понятие свободы...