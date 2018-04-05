В футбольной Лиге чемпионов вступили в бой последние участники четвертьфинальной стадии турнира
Барселона и Ливерпуль сделали весомые заявки на выход в полуфинал.
Трудно припомнить, чтобы по итогам первых матчей 1\4 Лиги Чемпионов все было бы так однозначно. Вслед за Реалом и Баварией, которые практически гарантировали себе место в полуфинале, добились сверхуверенных побед Барселона и Ливерпуль. Барса на Камп Ноу не оставила шансов итальянской Роме. В ворота итальянского клуба влетело 4 мяча, причем 2 – от своих же футболистов. Единственный ответный мяч Джеко перед ответным матчем в Риме – слабое утешение.
На краю пропасти оказался и Манчестер Сити. В гостевой игре с Ливерпулем подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника. И в итоге проиграли со счетом 0-3.
Ответные матчи 1\4 финала Лиги Чемпионов пройдут на следующей неделе.
Комментарии2
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amebix 05 апреля 2018 | 11:18
МанСити вчера вообще сам на себя не похож был. Ответная игра на Этихаде может стать очень зрелищной.
Обе команды симпатичные, атакующие, так что ждё следующей недели. будет шоу.
На выходных Сити ещё играть с МанЮнайтед, график то будьте нате, но там они попробуют оформить чемпионство в АПЛ.
vlabumur 05 апреля 2018 | 11:27
вступили в бой
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Везде война мерещится.