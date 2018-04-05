В футбольной Лиге чемпионов вступили в бой последние участники четвертьфинальной стадии турнира

Барселона и Ливерпуль сделали весомые заявки на выход в полуфинал.

Трудно припомнить, чтобы по итогам первых матчей 1\4 Лиги Чемпионов все было бы так однозначно. Вслед за Реалом и Баварией, которые практически гарантировали себе место в полуфинале, добились сверхуверенных побед Барселона и Ливерпуль. Барса на Камп Ноу не оставила шансов итальянской Роме. В ворота итальянского клуба влетело 4 мяча, причем 2 – от своих же футболистов. Единственный ответный мяч Джеко перед ответным матчем в Риме – слабое утешение.

На краю пропасти оказался и Манчестер Сити. В гостевой игре с Ливерпулем подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника. И в итоге проиграли со счетом 0-3.

Ответные матчи 1\4 финала Лиги Чемпионов пройдут на следующей неделе.