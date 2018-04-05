США уже сегодня могут объявить о новых санкциях в отношении фигурантов так называемого «кремлевского списка»

Ограничительные меры связаны с предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

О введении новых санкций сообщили источники сразу двух изданий – Reuters и Washington Post, но они немного расходятся по поводу того, когда о новых мерах будет объявлено. По данным Reuters, это произойдет сегодня, а собеседники The Washington Post говорят, что санкции анонсируют не позднее пятницы. Против кого из фигурантов «кремлевского списка» будут введены санкции, пока неизвестно. Речь идет как минимум о шести россиянах.

В «кремлевском списке» сейчас находятся 210 человек – все члены правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, руководство администрации президента, главы некоторых госкорпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.

Ранее в рамках расследования дела о вмешательстве в выборы обвинения были предъявлены 13 россиянам и трем российским компаниям.

По данным CNN, американские правоохранительных органы ранее допросили двух российских олигархов по делу о вмешательстве в выборы президента США.