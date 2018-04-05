Москва пошла на беспрецедентные уступки Турции, ускорив поставку зенитных ракетных систем «Триумф»

Как пишет «Коммерсантъ», она первоначально планировалась на весну 2020 года, однако теперь состоится летом будущего. Этот вопрос на переговорах обсуждали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Высокопоставленный военный источник отменил что уступка Анкаре демонстрирует высокий уровень отношений двух стран.