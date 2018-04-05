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11:02, 05 апреля 2018

Москва пошла на беспрецедентные уступки Турции, ускорив поставку зенитных ракетных систем «Триумф»

Как пишет «Коммерсантъ», она первоначально планировалась на весну 2020 года, однако теперь состоится летом будущего. Этот вопрос на переговорах обсуждали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Высокопоставленный военный источник отменил что уступка Анкаре демонстрирует высокий уровень отношений двух стран.

Комментарии

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kuz_sib 05 апреля 2018 | 11:05

Куда такая спешка

sensei54 05 апреля 2018 | 11:05

высокий уровень отношений
...................................................
Так обычно говорят о богемных гомиках.

mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 11:07


Куда кремлежулики так спешат?
Зачем они так срочно вооружают турков?
Видимо, чтобы эрдоганчик мог ещё лучше сбивать беззащитные бомбардировщики нацдилера?

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