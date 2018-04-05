Родственникам погибших пассажиров самолета Ан-148 предложили хоронить их по частям

Специалисты еще не завершили опознание.

Выдачи тел придется ждать еще несколько месяцев, а то и год, сообщили следователи родственникам погибшим.

Анна Толмасова из Новосибирска, которая потерявшая в авиакатастрофе 22-летнюю дочь, рассказала «Московскому комсомольцу», что ей готовы были отдать часть из опознанных фрагментов. «Нам предложили дважды хоронить своих родных», — заявила Толмасова и написала петицию президенту с просьбой увеличить количество экспертов, которые работают над генетической экспертизой по идентификации останков жертв рейса Москва-Орск.

По ее словам, из документов она узнала, что из 150 специалистов по авиакатастрофе работают всего 9 экспертов. Якобы из-за пожара в торговом центре в Кемерове опознание погибших в результате крушения Ан-148 отошло на второй план. Толмасова отметила, что это сказал на камеру представитель одного из ведомств, когда разговаривал с родственниками жертв пожара.

В результате крушения Ан-148 в феврале погиб 71 человек. Сегодня следователи приедут в Орск к родственникам погибших.