YouTube усилит меры безопасности в своих офисах и отделениях по всему миру после инцидента в Калифорнии
39-летняя Насим Агдам открыла стрельбу в штаб-квартире портала в Сан-Бруно. Она проникла во внутренний двор через автопарковку. Попасть непосредственно в помещения ей не удалось. В результате стрельбы пострадали 3 человека. Насим Агдам покончила с собой.
Правоохранительные органы считают, что женщина была недовольна политикой YouTube. Она утверждала, что сервис намеренно блокирует её видео.
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