Российский Футбольный Союз рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации британских фанатов
По словам председателя комитета по работе с болельщикам РФС Владимира Маркина, сотрудники российского клуба будут следить за присутствующими на стадионе.
Сегодня в Лондоне состоится первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА. На трибунах предположительно будет около 500 армейских фанатов.
Комментарии6
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ha12raz 05 апреля 2018 | 10:37
Это чо ?......запрещают нашим патриотам хулиганить и калечить людей даже на улицах ?
Да мы их порвем на британский флаг.
naivnyk 05 апреля 2018 | 10:47
Провокации будут обязательно! Надо за каждым бритом поставить по 5 омоновцев, или 10 , включая ФСО! Ведь перед ЧМ очень выгодно бритам парочку своих фанатов на территории России грохнуть.
vlabumur 05 апреля 2018 | 10:52
Ети твою мать.наш болельщик самый духовный в мире. Культура у него а крови..
Облеванный и пьяный он не уронит в грязь родные скрепы.
kochar 05 апреля 2018 | 10:57
"...На трибунах предположительно будет около 500 армейских фанатов."
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На трибунах предположительно будет около 500 самбистов.Так выглядит честнее.
grossalexis_032018 05 апреля 2018 | 11:01
Ну так не надо слоняться по пабам в ушанках-валенках и горланить на все Сохо "Калинку-Малинку" с баяном ;)) Вот прокололся Маркин - если будут следить сотрудники- значит болел о силы 50 морд, остальные топтуны в штатском.
cipherman2 05 апреля 2018 | 11:04
Знаю, что ЦСКА продают в одну калитку, но всё равно желаю им удачи!!