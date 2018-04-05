Российский Футбольный Союз рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации британских фанатов

По словам председателя комитета по работе с болельщикам РФС Владимира Маркина, сотрудники российского клуба будут следить за присутствующими на стадионе.

Сегодня в Лондоне состоится первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА. На трибунах предположительно будет около 500 армейских фанатов.