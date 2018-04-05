Ситуация вокруг дела Сергея Скрипаля всё больше похожа на политическую провокацию в отношении России
Такое заявление на Международном форуме по безопасности в Москве сделал глава МИДа Сергей Лавров.
Накануне британцы заявили, что не собираются проводить совместное расследование дела с Россией.
Комментарии27
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stebinmaku 05 апреля 2018 | 10:33
Нельзя утверждать со 100%-ной уверенностью, но можно с высокой долей вероятности предположить, что спецслужбы Великобритании знали об отравлении Скрипалей ещё до отравления. Как стало известно СМИ из заслуживающих доверия источников, нформация об этом была предоставлена доктором Who..
patrik05 05 апреля 2018 | 10:44
Ситуация вокруг дела Сергея Скрипаля всё больше похожа на политическую провокацию в отношении России...
"Борис Джонсон вновь стал источником неприятностей для Британии. Почему его до сих пор не уволили? Возможно, он исказил правду по поводу центра Портон Даун и источника «Новичка», а также занимался травлей России. Однако этому министру иностранных дел все сходит с рук..."
danko_swinja 05 апреля 2018 | 10:51
patrik05: это точно!!!
ukov 05 апреля 2018 | 11:00
ЛОНДОНСКАЯ МУРКА
Прибыла в Лондау банда из Порт-Даун,
В банде были химики одни.
Банда занималась тёмными делами,
И за ней следила ФСБ.
Мэя, ты мой Муёночек,
Мэя, ты мой змеёночек,
Мэя, подруга Джона,
Прости пижона.
Речь держала баба, звали её Мэя,
Злобная и наглая была.
Даже злые лорды и те боялись Хорды,
Сволочную жизнь она вела.
Мэя, ты мой Муёночек,
Мэя, ты мой змеёночек,
Мэя, подруга Джона,
Прости пижона.
Вот пошли провалы, начались облавы,
Много стало русских пропадать.
Как узнать скорее - кто же стал шалавой,
Чтобы за измену покарать.
Раз пошли на дело, Скрипалей заделать,
Мы зашли в шикарный ресторан.
Там сидела Мэя в твиттовой тужурке,
А в руках был с «Новичком» стакан.
Мэя, ты мой Муёночек,
Мэя, ты мой змеёночек,
Мэя, подруга Джона,
Прости пижона.
Слушай, в чём же дело, что ж ты не имела,
Разве я тебя не избирал.
Или ты забыла, вместе с королевой
Я тебя премьером назначал.
Здравствуй, моя Мэя, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Мэя, и прощай.
Ты зашухарила всю нашу Европу
И за это брекзит получай.
Мэя, ты мой Муёночек,
Мэя, ты мой змеёночек,
Мэя, подруга Джона,
Прости пижона.
atheist1992 05 апреля 2018 | 10:49
stebinmaku: Как стало известно СМИ из заслуживающих доверия источников...
Да, фейк про "испанского диспетчера" в истории с убийством 298 человек сразу вспомнился.
mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 10:34
Точная примета: если кремлежулики выпускают пескоструя или лавруху, значит, они пытаются с помощью их вранья скрыть свои грязные проделки.
danko_swinja 05 апреля 2018 | 10:54
mikhail_spb_: тролль опущенный. Если, вроде, вероятно, возможно, точно, пролонгация, наверное, мильтоны, кадырка, кесспешники, лавруха.
lion64___3 05 апреля 2018 | 11:06
mikhail_spb_: Вы же сами отвезли этим скрипалям куру и гречу, от которых они отравились.
kara 05 апреля 2018 | 10:36
тяжело быть дипломатом-нельзя с плеча рубить.
так не напоминает,а и есть политическая провокация,и кто ее устроил тот знал что он сможет с этого поиметь.
ha12raz 05 апреля 2018 | 10:39
Всё больше припекает.......
vladimirgornitsky 05 апреля 2018 | 10:39
Что значит - больше, если российские представители, включая дипломатов, с самого начала заявили, что это британская провокация, действауя по известным лекалам "вывсеврете" и "ихтамнебыло". Ничего нового с тех пор не произошло, если не считать настойчивые и бессмысленные попытки России выяснить, что известно англичанам.
stas_russkiy 05 апреля 2018 | 10:40
"...По данным таблоида The Sun, лаборатория по производству «Новичка» располагается в районе Ясенево на окраине Москвы, где находится Служба внешней разведки России.
В то же время издание The Daily Mail со ссылкой на британскую разведку утверждает, что в России ранее уже проводились тестовые испытания «Новичка», которое в качестве орудия убийства наносили на различные бытовые предметы..."
https://meduza.io/news/2018/04/05/britanskaya-razvedka-ustanovila-mesto-proizvodstva-novichka
vlabumur 05 апреля 2018 | 10:43
А если это провокация? Значит МИД сам сел и всю страну посадил в лужу.
Но если хуже и мы сидим там заслужено?
Тогда что?
zik14 05 апреля 2018 | 10:44
А тем временем Гардиан ставит простой вопрос - почему Боря наш джонсон до сих пол не уволен за ложь?)))
scullll 05 апреля 2018 | 10:45
Да это и ежу понятно...
vinibi 05 апреля 2018 | 11:06
scullll: Ежу может и понятно, а печальной лошади и пригожинским скулящим гопникам нет!!!
dorin1987 05 апреля 2018 | 10:46
/сделал глава МИДа Сергей Лавров./ - Очень важно знать его мнение... Но не матом, и то хорошо. Что там машуня - ничего по этому поводу станцевать не желает? Может, виршик какой, что бы поддержать лаврушу?
nikto_nikak 05 апреля 2018 | 10:47
А лавруша .опу рвет....))))) Ни стыда, ни совести, ни ума и не даже нет понятий....Боится, что назначат ответственным за развал всей внешней политики....
apels 05 апреля 2018 | 10:53
Британия пыталась сотрудничать по Литвиненко. Результат - убийц надежно срятали в России. Второй раз на те же грабли наступать не желают. Вполне логично.
lion64___3 05 апреля 2018 | 10:55
Если и был какой-то газ в виде боевого ОВ, то его произвели в "немцово-дурицком сортире" в Лэнгли. Испытали на никчемных с точки зрения пиндосов и мелкобритов людишках, на тухлом шпионе и его дочери. Испытания показали неэффективность. Деньги потрачены, надо объяснять конгрессу, на что. Подняли шумиху, обвиняют во всём Россию, как обычно. А свидомые с либерастами, сидя в выгребных ямах, кто хрукает, а кто каркает.
mavreh 05 апреля 2018 | 10:56
В общем: "есть развед-данные. Источники мы огласить не можем.
Поэтому - просто поверьте нам! Верьте и воздастся вам тысячекратно, братья!"
Вот примерно такая аргументация была применена.
oneoretwo 05 апреля 2018 | 10:58
Ситуация вокруг дела Сергея Скрипаля всё больше похожа на политическую провокацию в отношении России
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...возможно, но это только с "одной" стороны, а вот с другой - "ситуация вокруг дела Сергея Скрипаля всё больше похожа на" гавняк плешивому....(жизнь многогранна...)
gregor 05 апреля 2018 | 10:58
Ситуация вокруг дела Сергея Скрипаля всё больше похожа на политическую провокацию в отношении России
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Чем ближе конец расследование и доказательства с фактами ,тем больше истерики у Российской власти , кроме Путина ,естественно , ему ... не привыкать .
mmakarov14 05 апреля 2018 | 11:00
Лаврову можно верить: Кто больше него знает всё о провокациях?
sg80g 05 апреля 2018 | 11:00
Казалось бы чего проще англам взять и предьявить неоспоримые доказательства всему миру. Пох что Россия что то там новое для себя узнает - зато у других не останется сомнения. В присутсвии спечиалистов ОЗХО синтезировать вещество, коотрым якобы Скрипалей траванули и опробовать на животных. Объяснить почеиу они сдохли сразу, а эти еще живут. Показать как был введен яд жертвам. Показать САМИХ жертв. Литвиненко не сходил с полос газет до самого отхода. ГДЕ хотя бы телефонный звонок Юлии своим родственникам? Это между прочим наша гражданка..
Вот когда (если) это удастся сделать - то от России даже Науру отвернется. Казалось бы такой удобный повод. как можно упустить.. Но плачет сТервоза в парламенте.. НЕчего старой суке сказать..
tks 05 апреля 2018 | 11:02
Провокация - это сам лаВруша.
neon001 05 апреля 2018 | 11:05
рашка обижена, унижена и растоптана внешними врагами))) руский норот даст ответочку тесно сплотица вокруг своей власти за это.