В США были допрошены двое российских бизнесменов по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, близкие к расследованию. Телеканала называет их олигархами. Один из них был задержан, когда его частный самолёт приземлился в Нью-Йорке. Второй бизнесмен был допрошен во время недавней поездки в США. Имена предпринимателей не называются.
Местные СМИ утверждают, что до конца недели будут введены санкции в отношении целой группы российских олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным.
Комментарии6
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kottigr1 05 апреля 2018 | 10:35
Имперский трон в Кремле стал шатким и теперь кремлёвские крысы, бегущие с тонущего Титаника стоят перед серьёзным выбором... Или "Новичек" с "Полонием", или "черная метка" от Госдепа... И то, и другое для них смертельно.
patrik05 05 апреля 2018 | 10:42
В США были допрошены двое российских бизнесменов по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы...
Похоже что американские говноеды поймали первых попавшихся под руку бизнесменов, которые прилетели по делам в Америку и допросили их по делу о вмешательстве в выборы. Они похожи на мужика, который искал ключи не там где потерял, а где светло.
hysteria 05 апреля 2018 | 10:46
patrik05: А фули эти говноеды все туда тащатся и тащатся в эту америку?
glotov 05 апреля 2018 | 10:49
patrik05: Так и было. Получив ответ "не понимаю, о чем речь", поставили галочку "допрос произведен".
mmm_333 05 апреля 2018 | 10:52
patrik05: Патрикей! Дружище!
Вот они туда летают и жируют, а ты то зачем за них задницу дерешь? Ну тебе что цена не более 11,80? Одумайся.
nikto_nikak 05 апреля 2018 | 10:45
Давно пора этих террористов "мочить в сортире" (с)...))))