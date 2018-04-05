Родственники жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье жалуются на то, что не могут похоронить своих близких и отсутствие информации от Следственного комитета. Так, мать одной из погибших Анна Толмасова утверждает, что за полтора месяца выполнили всего четверть запланированных генетических экспертиз. Родственникам после трагедии сказали, что будут работать 150 специалистов, а по факту экспертизу проводят всего девять.

Авиакатастрофа произошла в Раменском районе 11 февраля. Погиб 71 человек. Самолёт выполнял рейс из Домодедова в Орск.