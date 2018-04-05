Родственники жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье жалуются на то, что не могут похоронить своих близких
Родственники жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье жалуются на то, что не могут похоронить своих близких и отсутствие информации от Следственного комитета. Так, мать одной из погибших Анна Толмасова утверждает, что за полтора месяца выполнили всего четверть запланированных генетических экспертиз. Родственникам после трагедии сказали, что будут работать 150 специалистов, а по факту экспертизу проводят всего девять.
Авиакатастрофа произошла в Раменском районе 11 февраля. Погиб 71 человек. Самолёт выполнял рейс из Домодедова в Орск.
Комментарии8
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kindman_a 05 апреля 2018 | 10:37
"...за полтора месяца выполнили всего четверть запланированных генетических экспертиз..."
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А куда торопиться-то - выборы уже успешно прошли, намечены новые захватывающие перспективы развития, а тут - какие-то останки...
gregor 05 апреля 2018 | 10:37
Родственники жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье жалуются на то, что не могут похоронить своих близких
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А вы по спросите друг друга ..., за кого голосовали ?
haldey 05 апреля 2018 | 10:38
Давай эхо, крути динамо, отвлекай от британского позора, сколько еще проблем и старых, и новых, надо защитить хозяев с туманного альбиона. Работают... Не бросили работать, а работают!
Имейте совесть, на трагедии пиар делать свой подлый. Леша, крепких тебе снов...
protvik 05 апреля 2018 | 10:57
haldey: Самое время разобраться кто виноват. Или это тоже не наше дело? Только наблюдать как наказывают невиновных и поощряют непричастных?
vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 10:38
«Вы нанимаете шлюх специально. Дали им по 10 долларов, специально чтобы меня дискредитировать».
В.В. Путин после митинга вдов моряков, погибших на атомной подводной лодке "Курск".
kottigr1 05 апреля 2018 | 10:38
Человеческая жизнь в России всегда была лишь одной песчинкой в пирамиде, где лишь одна из них ближе всех к Солнцу... Лишь только ветер жизни может иенять конструкцию этого бархана...
serg_baranov_ 05 апреля 2018 | 10:40
Дык, щас из Кемерова еще подвезут - работы непочатый край
pravdatut 05 апреля 2018 | 10:47
Причина катастрофы??