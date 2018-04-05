В Москве сегодня простятся с худруком «Театра.doc» Михаилом Угаровым
Драматург, которому было 62 года, умер 2 апреля от сердечного приступа.
Отпевание Михаила Угарова пройдет в Храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, церемония начнется в ближайшее время. После этого состоится гражданская панихида по драматургу, рассказала РИА Новости замдиректора «Театра.doc» Виктория Холодова. Затем Угарова похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее представители основанного им театра рассказали, что власти отказались предоставить режиссеру бесплатное место на кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством». «Театр.doc» объявил сбор средств на оплату места на кладбище – 740 тысяч рублей удалось собрать всего за день.
Причиной смерти Угарова стал внезапный сердечный приступ – его коллега Марина Разбежкина написала в Facebook, что врачи не смогли спасти драматурга, несмотря на быстрый приезд «скорой помощи».
Михаил Угаров основал «Театра.doc» в 2002 году. Учреждение работало в жанре документальной пьесы и специализировалось на спектаклях остросоциальной тематики.
Комментарии1
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rena1960 05 апреля 2018 | 10:26
Вот же...гадство происходит в РФ:скоро чиновников от власти,курирующих культурное сообщество Отчизны станет больше,чем настоящих творцов...