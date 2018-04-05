Суд в Карелии должен сегодня огласить приговор главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву
В ходе прений прокурор потребовала приговорить его к 9 годам колонии строго режима.
Дмитриева, напомню, обвиняют в изготовлении порнографических материалов с участием приёмной дочери и незаконном хранении оружия. Адвокат подсудимого просил вынести оправдательный приговор, утверждая, что в действия правозащитника не было состава преступления. Сам Дмитриев заявил о своей невиновности. Он говорит, что фотографировал свою приёмную дочь для того, чтобы наблюдать за её физическим развитием. Снимки он нигде не публиковал.
В защиту Дмитриева выступили многие известные в России деятели культуры, журналисты и правозащитники.
Комментарии13
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xoxlbizombi 05 апреля 2018 | 10:07
С каждым днем все больше врагов России занимают свое место.
alxab 05 апреля 2018 | 10:12
xoxlbizombi: С каждым днем все больше врагов России занимают свое место.
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Вы имеете в виду Думу или аппарат Президента?
xoxlbizombi 05 апреля 2018 | 10:15
alxab: Мемориал занимается переписыванием истории и учит россиян стыдится своей страны и истории. Эта деятельность наносит ущерб национальной безопасности РФ. Мемориал финансируется западными фондами и признан иноагентом.
patrik05 05 апреля 2018 | 10:19
В защиту Дмитриева выступили многие известные в России деятели культуры, журналисты и правозащитники...
Свободу педофилам!
vasilevich58 05 апреля 2018 | 10:22
patrik05: "Свободу педофилам!"
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А тебя вроде ни кто ещё не сажает.
vasilevich58 05 апреля 2018 | 10:26
Как говорили советские диссиденты:
"Легко стоять за правду, а Вы попробуйте за правду посидеть!"
patrik05 05 апреля 2018 | 10:26
Детей у нас много, а Юрий Дмитриев один.
vasilevich58 05 апреля 2018 | 10:20
xoxlbizombi: мемориал стремится говорить правду о нашей истории!
А правда - это яд для нашей насквозь лживой власти!
puteshestvennik 05 апреля 2018 | 10:28
xoxlbizombi: Когда сажают за одно а обвиняют в другом это означает вранье с самого начала. И уж вы совсем напрасно беспокоитесь. Стыд это очень личная категория - вами судя по всему забытая лет с пяти. А понятие стыд в отношении истории вообще выдумано стыдится можно человеческих поступков людей с которыми вы чувствуете какую-то близость - вам близки по духу члены расстрельных команд НКВД?
dekadik 05 апреля 2018 | 10:31
Да погорел, он этих фотках...получит срок....считаю что он с явными психическими отклонениями....такого не должно быть в нормальных семьях.
mamiluk 05 апреля 2018 | 10:33
Случайно на одном из каналов наткнулся на советский фильм..."Волшебный голос Джнельсамино"....по книге итальянского писателя Джанни Родари.."Джельсамино в стране лжецов"...смотренный не раз...раньше не обращал внимания...но БОЖЕ!Это же пародия на нынешний путинский режим!...АНАЛОГИЯМИ -ПРОСТО БЬЕТ НА ПОВАЛ!...ничего не надо сочинять...А мэмы! "Враги народа" ,"говорит правду -значит шпион!",газета "Образцовый лжец"...."правда-является тягчайшим преступлением!","Я только и только я знаю что делать!(диктатор)..."нужно объявить войну!...нам нужна война!"..,,"У нас будут пушки...Много пушек!"....
Смотрите...это просто ОБЫЧНЫЙ детский фильм снятый (вимание!) в 1977-году на Одесской киностудии...получите огромное удовольствие!.
gregor 05 апреля 2018 | 10:34
Суд в Карелии должен сегодня огласить приговор главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву
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Вертухайское племя , а после селекции упыря сталина племя вертухайское миллионное , оно ,это племя против того ,что бы в России были бы дороги и друзья . Если будут дороги и друзья , вертухайское племя издохнет ,как класс .
Вот ,судя и по комментам на ветке , их большинство ,к сожалению .
В России этого племени всегда было много ,но после селекции упыря сталина , племя стало большинством преобладающим .
Чем больше вертухаев ,тем хуже качество жизни населения страны .
Это как лакмус . Качество дорог , количество друзей и процент вертухаев на душу населения . Показатель - Россия .
sir_sar 05 апреля 2018 | 10:50
gregor: А ты себя в какое племя определил, житель России?
Судя по комментам ветки, конечно)))