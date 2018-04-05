//США могут сегодня объявить о санкциях против крупных российских бизнесменов//

Это связано с расследованием о вмешательстве в выборы.

В черный список будут включены видные олигархи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Сколько именно бизнесменов попадет под санкции, пока неизвестно. Агентство уточняет, что речь идет о людях, приближенных к президенту и правительству России. В Белом доме и Минфине США не стали комментировать, планируют ли они вводить санкции на этой неделе. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов, которые посещали США.

Это было сделано в рамках расследования дела о вмешательстве в американские выборы. В середине февраля американские власти выдвинули по этому делу официальные обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских компаний. Из видных бизнесменов в список попал Евгений Пригожин

Ранее власти США составили так называемый кремлевский список, куда попали все бизнесмены из России, чье состояние больше миллиарда долларов. Но санкции против них вводить не стали.