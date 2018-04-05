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10:02, 05 апреля 2018

США могут сегодня объявить о санкциях против крупных российских бизнесменов

Это связано с расследованием о вмешательстве в выборы.

В черный список будут включены видные олигархи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Сколько именно бизнесменов попадет под санкции, пока неизвестно. Агентство уточняет, что речь идет о людях, приближенных к президенту и правительству России. В Белом доме и Минфине США не стали комментировать, планируют ли они вводить санкции на этой неделе. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов, которые посещали США.

Это было сделано в рамках расследования дела о вмешательстве в американские выборы. В середине февраля американские власти выдвинули по этому делу официальные обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских компаний. Из видных бизнесменов в список попал Евгений Пригожин

Ранее власти США составили так называемый кремлевский список, куда попали все бизнесмены из России, чье состояние больше миллиарда долларов. Но санкции против них вводить не стали.

Комментарии

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aleksandr39 05 апреля 2018 | 10:06

Россия ответит зеркально ,то есть увеличит тарифы ЖКХ повысит цены на бензин и продукты для народа России .

patrik05 05 апреля 2018 | 10:09

В черный список будут включены видные олигархи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники...

Источники Reuters, который в курсе списков россиян которые попадут под санкции - это Сергей Пархоменко?

duch_nic 05 апреля 2018 | 10:19

//США могут сегодня объявить о санкциях против крупных российских бизнесменов//
Да хрен с ними с бизнесменами!
Когда введут санкции против российских хакеров?!!!
ДОКОЛЕ?!!!

kottigr1 05 апреля 2018 | 10:26

patrik05: Имперский трон в Кремле стал шатким и теперь кремлёвские крысы. бегущие с тонущего Титаника стоят перед серьёзным выбором... Или "Новмичек" с "Полонием", или "черная метка" от Госдепа... И то, и другое для них смертельно.

srk2658lu 05 апреля 2018 | 10:45

patrik05: Пархоменко видный олигарх?
деменция началась..

haldey 05 апреля 2018 | 10:11

aleksandr39: Чем крупнее бизнесмены, тем сильнее санкцию))) Может наконец дойдет до этих потапенок, что работать надо в России))) И деньги надежнее размещать в России... А то они тявкают, вот теперь пусть поскулят, "хозяин" их отвадит от "хозяйского дома"... Во придурки англосаксы))) Весело)))

xoxlbizombi 05 апреля 2018 | 10:23

haldey: Да и небезопасно на острове. Вполне могут отравить в целях усиления антироссийской риторики.

xoxlbizombi 05 апреля 2018 | 10:12

А шо, что-то уже доказали и доказательства предъявили?

duch_nic 05 апреля 2018 | 10:22

aleksandr39: //Россия ответит зеркально..//
Ты чо про Воронеж не пишешь? Воронеж бомбить будут?
Народ хочет знать!

haldey 05 апреля 2018 | 10:44

duch_nic: Шо, опять?! Ну скока можно, Хватит ужо Воронеж бомбить, Лондон в другой стороне, все местные бабки уже знают, как туды добраться...

sekretniy_fizik 05 апреля 2018 | 10:41

Лично мне эти самые олигархи абсолютно пох. Также как и санкции янкелей, которые они на них покладут ( наложат ). Пусть хоть совсем их разорят. Меньше будут по заграницам бабло ныкать. Да по всяким там лондонам и парижам политическими беженцами прикидываться.

mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 10:06


Зря заокеанские враги пытаются навредить российским "эффективным менеджерам", которых лично знает нацдилер.
Народонаселение всё им компенсирует из своих карманов.

olegleon 05 апреля 2018 | 10:08

всё это напоминает старый анекдот
"- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!
- Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!"

pravdatut 05 апреля 2018 | 10:10

Самое больное наказание: запрет на посещение и проживание им и их детям на Западе!

vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 10:12

Валяйте.
Воронеж никому не сломить.

vladimirgornitsky 05 апреля 2018 | 10:34

Если вспомнить шампанское по слу3чаю победы Трампа, то сразу вспоминается:
"Пировали, веселились,
подсчитали - протрезвились".
И то ли еще будет...

srk2658lu 05 апреля 2018 | 10:43

Расея ассиметрична США.
Поэтому их санкции гарантируют в России этим бизнесменам награды, звания и компенсации ущерба.

sergo13 05 апреля 2018 | 10:48

Домоклов меч!

oneoretwo 05 апреля 2018 | 10:53

по всему, просто так на рыбалке с "рыбками" уже не покатаешься...

isnowanaarene 05 апреля 2018 | 10:54

#трампнаш

j_partizan 05 апреля 2018 | 10:55

санкции против них вводить не стали
________
Оно и понятно, сами ростили.

kochar 05 апреля 2018 | 10:55

Скоро под санкции и домохозяйки попадут.

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