Анастасии Вашукевич, больше известной как Настя Рыбка в Таиланде грозит реальный тюремный срок
Ей и ее партнеру Александру Кириллову (или Алексу Лесли) предъявлены новые обвинения.
За изнасилование и организацию проституции законы Таиланда карают довольно жестко. Обвиняемые могут отправиться за решетку на двадцать, а главный фигурант дела даже на 30 лет. Как передают РИА Новости, именно эти две статьи появились сейчас в деле Насти Рыбки и Алекса Лесли. Заявление об изнасиловании и организации проституции поступило в отдел уголовной полиции Паттайи еще в прошлое воскресенье, рассказал агентству источник в местных правоохранительных органах.
Правда, главным обвиняемым тут являются не Рыбка и Лесли, они проходят как соучастники, а один из мужчин, который был задержан вместе с ними в феврале на нелегальном «секс-тренинге». Именно за этот тренинг тайская полиция и задержала Рыбку с ее партнером. На днях, кстати, адвокат женщины, Саттхапхон Сийоха стал утверждать что Рыбка, Лесли, а также еще пятеро арестованных, готовы признать свою вину. Ранее еще трое задержанных, по словам защитника, получили условные сроки, штрафы и были приговорены к депортации.
28-летняя Настя Рыбка привлекла к себе внимание общественности после скандала с участием российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. На основании видеозаписей в ее инстаграме, а также книжки, которую выпустила Рыбка, Алексей Навальный выпустил расследование о возможной коррупционной связи миллиардера с зампердом правительства.
Комментарии39
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olegleon 05 апреля 2018 | 10:05
ну так лет через 10 продолжить ездить на яхты. а пока отдохнёт немного в тёплых краях.
Навальный выпустит за это время расследование о коррупции в тайских тюрьмах.
duch_nic 05 апреля 2018 | 10:17
//..в Таиланде грозит реальный тюремный срок//
Почему молчат наши правозащитники?! Ведь это явная политическая путинская заказуха!
Караул!
Спасите Рыбку по имени Настя!
patrik05 05 апреля 2018 | 10:17
Анастасии Вашукевич, больше известной как Настя Рыбка в Таиланде грозит реальный тюремный срок...
Пусть пообещает Борису Джонсону передать материалы, доказывающие причастность Кремля к отравлению Скрипалей. Тогда он её вытащит из тюрьмы.
ostapbey 05 апреля 2018 | 10:35
patrik05: как не странно, но ты прав...
Борис Джонсон с большей степенью вероятности поверит Насте Рыбке, чем Вовке Стерху.
Знает на ком клеймо больше..Даже
vasilevich58 05 апреля 2018 | 10:28
А мне жаль Рыбку!
На фоне наших депутатов и чиновников она - сама невинность!
Ни чего не украла, ни кого не ограбила и не изнасиловала! И страну не разоряет и не грабит!
kindman_a 05 апреля 2018 | 10:32
"...о возможной коррупционной связи миллиардера с зампердом правительства...."
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Может, все-таки - с ЗАМПРЕДОМ правительства, а?
Хотя в этот раз редакторы новостей написали прямо как надо.
ostapbey 05 апреля 2018 | 10:47
vasilevich58: тем более абы кого на яхты презилентских элит не берут!!! Специальные службы отбирают лучших..
Хоть, говорят, что ветошный матрас лучше и сексуальнее королевы красоты массовой культуры .России..Даже.
vulgaris_liberal 05 апреля 2018 | 10:54
ostapbey: еще один щенедрович :)
ostapbey 05 апреля 2018 | 11:02
vulgaris_liberal: вульвус вульгарус?? Ты похоже ценитель женской красоты из подмосковья Прасковьи??
На Парашу не лезешь а на подушку?? по своим габаритам подобравши!!
Даже..
nelibermot17 05 апреля 2018 | 11:03
Ну не знаю, мне Настя нравится. Она парой движений столько радости и щастья может принести мужчнам, ввести в такой восторг, что никаким альбацам-латыниной даже не снилось. Вообще не понимаю мужиков, которые против Рыбки. Педерасты какие-то по ходу или путинозависимые
vulgaris_liberal 05 апреля 2018 | 10:21
olegleon: Кстати, появилась пока никем не опровергнутая информация о том, что настя рыбка является родственницей навального. Они даже внешне похожи и приврать оба любят :)
protiv777 05 апреля 2018 | 10:31
vulgaris_liberal: Ну на счет родственной связи не знаю, но то что оба шлюхи - это факт.
igorrrpadlowitchs 05 апреля 2018 | 10:32
olegleon: таким, как рыбка нужно выбирать или сосать или говорить, а когда пытаются делать сразу и, то и другое - сразу на нары!
mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 10:08
Видимо, не зря туда летал патрушев на своём коксолёте.
Кремлежуликам выгодно законопатить Рыбку в тюрягу надолго.
Слишком много знает и рассказывает.
olegleon 05 апреля 2018 | 10:20
mikhail_spb_: от её услуг даже ФБР отказалось. ну может Порошенко ей поможет, если она расскажет, что слышала о том, что Россия хочет напасть на Украину )))
ostapbey 05 апреля 2018 | 10:30
olegleon: Угораздило же невинную белорусскую девочку связаться с Россией..
Что собой представляет Россия для девочек , сказал начкокс Лавров.
А настоящий мужчина России может только погладить русскую девушку под юбкой. Чтоб узнать что он вдруг не импотент....
А даже!!! может!!!
Остаются тайские трансвеститы и транссексулы русскому народу.
Которые могут и вашим и своим вставить..
Даже.
vulgaris_liberal 05 апреля 2018 | 10:45
ostapbey: Миллионы украинских девочек с вами не согласны :) Даже героиня майдана, жаждущая кружевных трусиков и европы, в итоге искала заработок в России. И вроде бы даже нашла :)
ostapbey 05 апреля 2018 | 10:59
vulgaris_liberal: а чего ж ты не берешь обратно их хоть туда, откуда они понаехали и в Украинский Крым??
Да и в Лугандонии тоже ж!! Понаехали, попользовались бельишком, наворовали посуды и прочей утвари.. Так пора и честь знать.
Принимай назад!! И взад даже)))
stas_russkiy 05 апреля 2018 | 10:10
Патрушев лично отвёз на кокаиновом самолёте заявление в полицию Таиланда об изнасиловании его в извращённой форме лёсей и рыбкой...
imellendorf 05 апреля 2018 | 10:13
"Бангкок Хилтон-2" )
trans 05 апреля 2018 | 10:13
А чего же вице-премьер Приходько не заступится за свою подругу Рыбку?
pravdatut 05 апреля 2018 | 10:15
В их тюрмах нет кондиционеров и россияне больше 5 лет там не протягивают.
gregor 05 апреля 2018 | 10:18
Это сколько надо было Патрушеву и Дерепаске откатить чиновникам Таиланда , что бы посадить Рыбку и её Рыбака .
Аж на личном кокаиновым самолётом прилетал Патрушев .
Весь пенсионный фонд Россиян привёз ,скорей всего за это .
Но 88 % не против . Оно "За " .
midnightblues 05 апреля 2018 | 10:36
gregor: Именно
Небось,американцы просто ползают от смеха
lager23 05 апреля 2018 | 10:19
Приходько и Дерипаска - неразборчивые похотливые идиоты! им что мёд, а что г@вно, ... но мёд слаще!
vvpv 05 апреля 2018 | 10:22
Молодой петушок Лесли и его подружка давалка Рыбка научились пихать писю в писю и решили что они созрели для взрослых игр с сильными мира сего. 10 жестковато, но пару лет в тайской тюрьме помогут парочке расставить жизненне приоритеты по местам.
protiv777 05 апреля 2018 | 10:29
Так, я так и не понял наши либерасты, правозащитники и разного рода белоленточники собираются защищать шлюху от кровавого таиландского режима? Или как Павленского кините?
ostapbey 05 апреля 2018 | 10:41
protiv777: ваши федерасты сами все сделают и без либерастов и без правозащитников и без белоленточников..
Потому что федерастам не составляет труда защитить шлюх России и без Таиланда.
В кого не ткни пальцем, тот и нуждается в защите.
Вот и тебя КИНИТИЛИ!! Соси лапу, хоть новую берлогу тебе обещали за 11.80 м.кв.
Даже
tks 05 апреля 2018 | 10:33
Амеры не заинтересовались Рыбкой? )))
Наверное, для этого Патрушев и скатался в Таиланд: чтоб законопатили по-полной договаривался?
trans 05 апреля 2018 | 10:37
Интересно, сколько Дерипаска отвалил бабла тайландской полиции чтобы возбудили это дело?
dmitri_m 05 апреля 2018 | 10:46
Продажная тайская полиция. Вся Европа ездит туда трахать местных проституток, но сажать за "организацию" надо Лесли и Рыбку. Жопа мира как она есть.
ostapbey 05 апреля 2018 | 10:53
dmitri_m: жопа мира это Россия с выпуком газов и каплей с конца трубы.
А в Таиланде без лицензии можно только мартышку подсаживать на пальму за кокосом.
Или песок просеивать на бетонном заводе.
Даже..
timwlad69 05 апреля 2018 | 10:47
Анастасии Вашукевич, больше известной как Настя Рыбка в Таиланде грозит реальный тюремный срок
Ей и ее партнеру Александру Кириллову (или Алексу Лесли) предъявлены новые обвинения.
---------------
Хотела театральная власть интеллигенции России раздуть скандал как в Куршавеле в 2007 году так же подставив группу бизнесменов из России на курорте во Франции.
Раздули тогда театральная интеллигенция этот скандал основательно.
Вспомнив голодных шахтёров, но позабыв разворовывание бюджетных денег на строительство никчёмных театров где пьяные актёришки при людно голые обсерались и обсыкались осваивая миллиардные бюджетные деньги на своё содержание.
srk2658lu 05 апреля 2018 | 10:48
Рыбка изнасиловала Дерипаску и он написал заявление?
Вашу мать?
nikto_nikak 05 апреля 2018 | 10:50
Во первых это позволит ей избежать высылку в Россию, а за это время её выпотрашат, сведения оценят, а там глядишь и помилуют....И получит она свою гринкарту....
nitinol 05 апреля 2018 | 10:52
"... Алексей Навальный выпустил расследование о возможной коррупционной связи миллиардера с зампердом правительства."
ЗАМПЕРД? - очень круто обозначена сфера деятельности гражданина Приходько...
dm1976 05 апреля 2018 | 10:58
странные люди. да она страшна как моя жизнь. я понимаю что спермотоксикоз лечится шлюхами. но это уже перебор какой-то.
ostapbey 05 апреля 2018 | 11:06
dm1976: а тебя то она вылечила перебором аж в 1976 году?? Помнишь как ты в те годы рысаком был??
Даже))
ivan127_4 05 апреля 2018 | 11:07
Последнее время половина новостей Эха сплошь про зеков и тюрьмы.
Похоже пора "Эхо Москвы" переименовывать в "Эхо тюремное" или "Эхо воровское".
Ну и слоган "Свободное радио для свободных людей" тоже уже не соответствует. Варианты более отражающие действительность:
- "Тюремное радио для несвободных людей"
- "Тюремное радио для свободных людей о несвободных людях"
- "Тюремное радио для несвободных людей о несвободных людях"
Пора называть вещи своими именами: раз подручные Венедиктова столько внимания отдают жизни зеков, то соответственно не стоит вводить в заблуждение других людей.