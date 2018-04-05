Анастасии Вашукевич, больше известной как Настя Рыбка в Таиланде грозит реальный тюремный срок...

Ей и ее партнеру Александру Кириллову (или Алексу Лесли) предъявлены новые обвинения.

За изнасилование и организацию проституции законы Таиланда карают довольно жестко. Обвиняемые могут отправиться за решетку на двадцать, а главный фигурант дела даже на 30 лет. Как передают РИА Новости, именно эти две статьи появились сейчас в деле Насти Рыбки и Алекса Лесли. Заявление об изнасиловании и организации проституции поступило в отдел уголовной полиции Паттайи еще в прошлое воскресенье, рассказал агентству источник в местных правоохранительных органах.

Правда, главным обвиняемым тут являются не Рыбка и Лесли, они проходят как соучастники, а один из мужчин, который был задержан вместе с ними в феврале на нелегальном «секс-тренинге». Именно за этот тренинг тайская полиция и задержала Рыбку с ее партнером. На днях, кстати, адвокат женщины, Саттхапхон Сийоха стал утверждать что Рыбка, Лесли, а также еще пятеро арестованных, готовы признать свою вину. Ранее еще трое задержанных, по словам защитника, получили условные сроки, штрафы и были приговорены к депортации.

28-летняя Настя Рыбка привлекла к себе внимание общественности после скандала с участием российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. На основании видеозаписей в ее инстаграме, а также книжки, которую выпустила Рыбка, Алексей Навальный выпустил расследование о возможной коррупционной связи миллиардера с зампердом правительства.