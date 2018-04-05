76 тысяч рублей должна в среднем получать семья из трёх человек, чтобы уровень жизни считался нормальным

Это показало исследование холдинга РОМИР. Эксперты проанализировали результаты социсследований во всех федеральных округах России. Пятая часть россиян считает, что для нормальной жизни им хватило бы от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66 участников опросов назвали диапазон от 45 до 120 тысяч рублей.