76 тысяч рублей должна в среднем получать семья из трёх человек, чтобы уровень жизни считался нормальным
Это показало исследование холдинга РОМИР. Эксперты проанализировали результаты социсследований во всех федеральных округах России. Пятая часть россиян считает, что для нормальной жизни им хватило бы от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66 участников опросов назвали диапазон от 45 до 120 тысяч рублей.
Комментарии1
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trans 05 апреля 2018 | 09:34
Вот такое мнение у людей, привыкших жить в бедности....