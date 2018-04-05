Госдума обсудит сегодня законопроект о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения
Эта инициатива единороссов. Они считают, что таким образом можно будет повысить уровень исполнения судебными приставами предписаний. Помимо этого будут лучше защищены права граждан, которые понесли ущерб в результате распространения негативной информации о них.
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