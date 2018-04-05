В Москве состоится прощание с художественным руководителем Театра.doc Михаилом Угаровым
Отпевание пройдёт в храме в Хохловском переулке. Похоронят Угарова на Троекуровском кладбище.
Напомним, чиновники отказались предоставлять там бесплатное место. В результате Театр.doc собирал средства сам.
Михаил Угаров скоропостижно скончался от сердечного приступа.
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