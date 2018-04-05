В Москве состоится прощание с художественным руководителем Театра.doc Михаилом Угаровым

Отпевание пройдёт в храме в Хохловском переулке. Похоронят Угарова на Троекуровском кладбище.

Напомним, чиновники отказались предоставлять там бесплатное место. В результате Театр.doc собирал средства сам.

Михаил Угаров скоропостижно скончался от сердечного приступа.