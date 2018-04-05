Z Архив новостей новости
5 0 6 0
09:30, 05 апреля 2018

Верховный суд Бразилии разрешил заключить под стражу бывшего президента Луиса да Силву

Его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Бывший глава государства может провести в тюрьме 12 лет. Глава Верховного суда Кармен Люсия в начале заседания подчеркнула, что суд должен сохранить объективность.

Ранее у бывшего президента отобрали паспорт, чтобы он не смог уехать из страны.

Да Силва по-прежнему пользуется популярностью в Бразилии. У него тысячи сторонников. Сегодня они провели акцию у здания суда.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 350 6 5033 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 390 6 6990 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 267 6 6273 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 304 6 7983 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Борис Джонсон: В мире стало слишком много стран, ощущающих пагубные действия России «Если они думали, что мы настолько морально слабы, настолько зависим от углеводородов, настолько страшимся рисков и боимся России, что не посмеем ответить. То теперь они получили ответ»...

5 420 6 62993 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 201 6 14022 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 258 6 17329 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Англичанка не только гадит Награбить в России и потом оттягиваться на Багамских островах, имея виллы в  Великобритании и устроив своих деток в Оксфорд, теперь не получится.//

5 75 6 24535 29.03
Kвеликобритания, рф, чиновники, мнения
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 80 6 6808 30.03
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25328 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 183 6 16330 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 79 6 7308 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Интервью A-Team

Мария Алехина гость: Мария Алехина участница панк-группы Pussy Riot

Еще в 12-м году, когда мы делали акцию «панк-молебен», невозможно было представить группировки как SERB…

5 56 6 6245 04.04
#слушать 51:14 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kакции, протесты, политика, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Илья Варламов блогер

Не усугубляйте своё положение Иду по Москве, никого не трогаю и за моей спиной появляется трое сотрудников в форме (камуфляж, синяя форма под ним) – я так понял, это ФСБ…

5 306 6 144837 29.03
Kзадержания, фсб, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 131 6 17650 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Дмитрий Рогозин: До чего же шаловливые ручки у этих «полурумын»! Вице-премьер прокомментировал в Фейсбуке высылку российских дипломатов из Молдавии…

5 239 6 51876 29.03
Kмолдавия, рф, события

Популярное за неделю

Новости

Средней российской семье из 3 человек для нормального уровня жизни нужно около 75 тыс руб в месяц, говорят социологи Каждая пять семья сообщила, что способна нормально прожить при семейном бюджете от 20 тысяч рублей…

5 21 6 12185
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 264 6 171229 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 16 6 21130 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 573 6 368004 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 194087 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6853070
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3388211

Сегодня в эфире