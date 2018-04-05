Верховный суд Бразилии разрешил заключить под стражу бывшего президента Луиса да Силву
Его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Бывший глава государства может провести в тюрьме 12 лет. Глава Верховного суда Кармен Люсия в начале заседания подчеркнула, что суд должен сохранить объективность.
Ранее у бывшего президента отобрали паспорт, чтобы он не смог уехать из страны.
Да Силва по-прежнему пользуется популярностью в Бразилии. У него тысячи сторонников. Сегодня они провели акцию у здания суда.
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