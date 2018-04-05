В США были допрошены двое российских бизнесменов по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, близкие к расследованию. Телеканала называет их олигархами. Один из них был задержан, когда его частный самолёт приземлился в Нью-Йорке. Второй бизнесмен был допрошен во время недавней поездки в США. Имена предпринимателей не называются.

Местные СМИ утверждают, что до конца недели будут введены санкции в отношении целой группы российских олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным.