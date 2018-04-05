МЧС ожидает ухудшение обстановки с паводком в нескольких регионах Сибири
Из-за резкого потепления, местами до + 18, осложнения возможны в Республике Алтай, Хакасии, Туве, а также в Красноярском крае и Кемеровской области. Предупреждение о неблагоприятном прогнозе направлено местным властям.
Комментарии3
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trans 05 апреля 2018 | 09:13
А кого это волнует? Власти наплевать, пусть люди выкручиваются как хотят. У властьимущих дела поважнее - набивать свои бездонные карманы.
hz6691 05 апреля 2018 | 09:19
А в этих районах кинотеатры и детские перенести на ... этаж
rena1960 05 апреля 2018 | 09:32
Население РФ-сознательное и патриотичное:соберут свой скарб и домашних животных на плоты пережидать природные явления...,понимают,что сверхзвуковые ракеты с ядерными двигателями на них...,которые полетят в сторону гадских врагов...,это-такая фигня по сравнению с паводком...,когда на них обрушится маленький "чернобыль" с родимых ракет...