Сегодня должен быть вынесен приговор руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву
Как рассказала в эфире «Эха Москвы» правозащитница Зоя Светова, есть серьезные шансы, что Дмитриева оправдают.
Светова также заметила, что для того, чтобы каким-то образом обосновать время, которое Дмитриев уже отсидел, ему могут вынести приговор по уже отсиженному за хранение ружья в квартире.
Комментарии8
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vasilevich58 05 апреля 2018 | 09:10
У нас опричники творят такой беспредел, что в очевидную справедливость уже не верится!
naivnyk 05 апреля 2018 | 09:12
vasilevich58: А в чем проблема, следствие имеет уверенность! Мало что ли? ))
vasilevich58 05 апреля 2018 | 09:25
naivnyk: "А в чем проблема"
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Проблема в мозгах у пригожинских троллей!
vulgaris_liberal 05 апреля 2018 | 09:15
В этом мемориале приличных людей совсем нет. Каждый первый наркоман или педофил :)
vasilevich58 05 апреля 2018 | 09:22
vulgaris_liberal: "В этом мемориале приличных людей совсем нет"
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Портян путает "Мемориал" с Савушкина 55!
vulgaris_liberal 05 апреля 2018 | 09:27
vasilevich58: Прокладка, а ты помнишь, что икона российский правозащитников буковский тоже оказался педофилом?
efilika 05 апреля 2018 | 09:32
vulgaris_liberal: naivnyk: удилы, сначала посмотрите как там разбирательство с челябинским интернатом и учителями, поставлявшими детей кому-то для утех.
tks 05 апреля 2018 | 09:21
А что там тем временем с настоящими педофилами из Хабаровска?