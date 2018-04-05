Сегодня должен быть вынесен приговор руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Как рассказала в эфире «Эха Москвы» правозащитница Зоя Светова, есть серьезные шансы, что Дмитриева оправдают.

Светова также заметила, что для того, чтобы каким-то образом обосновать время, которое Дмитриев уже отсидел, ему могут вынести приговор по уже отсиженному за хранение ружья в квартире.