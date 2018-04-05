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09:02, 05 апреля 2018

Британские спецслужбы уверены,что установили место нахождения российской лаборатории, в которой был произведен Новичок

Британские спецслужбы уверены, что установили место нахождения секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервнопаралитическое вещество «Новичок». Об этом пишет газета «Таймс», ссылаясь на информированные источники. Они, впрочем, не называют это место, отмечая, что о существовании лаборатории было известно давно.
От воздействия этого вещества пострадали в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва требует от британской стороны предоставление доказательств причастности российской стороны к инциденту. Лондон говорит, что проводить совместное расследование Великобритания не будет.

Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, которое добавили в пищу. Этого не исключила в эфире первого канала племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

Комментарии

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reyd_en 05 апреля 2018 | 09:04


- спецслужбы полагают с высокой степенью вероятности...
- кабинет министров обладал достаточно большой информацией...
- уже с более чем высокой долей вероятности можно было предполагать
- не утверждают на все 100%, что знают точное нахождение лаборатории, однако степень их уверенности высока.

"Хайли-лайкли" – новая царица доказательств.

viktorova 05 апреля 2018 | 09:10

reyd_en: 100% известно, что «братская» Сирия на проголосовала за Россию в ОЗХО.

honduras_on_kolima 05 апреля 2018 | 09:16

reyd_en: // "Хайли-лайкли" – новая царица доказательств. //
Слышь, удило, как гражданин страны с басманным кривосудием, лучше в этом месте скромно промолчи.
Если походу молчания делать будет нечего, можешь полизать балду, которую держишь в руках.

malanoff 05 апреля 2018 | 09:26

honduras_on_kolima: Свою балду он держит в правой руке.

reyd_en 05 апреля 2018 | 09:35

honduras_on_kolima:
Барышня, опять вы со своими фантазиями...

lager23 05 апреля 2018 | 09:18

reyd_en: reyd_en: Вице-премьер Шувалов правой ногой живет в центре Лондона... стучит каблуком подмигивая глазом, но об этом принято не говорить!

hz6691 05 апреля 2018 | 09:23

reyd_en: Ни одна судебная экспертиза не гарантирует 100% надежность выводов.

efilika 05 апреля 2018 | 09:28

reyd_en: да на самом деле по фиг какие у кого доказательства. Если захотят ввенсти санкции, то введут. Ты тут до усеру можешь чего-то там писать. Народу за свое правительство хлебать по полной. Сначала обеспечивая их достаток, потом обеспечивать их убытки, от санкций.

naivnyk 05 апреля 2018 | 09:06

У меня в гараже наверное)

lager23 05 апреля 2018 | 09:11

В путенской клептократии продаётся всё, включая гостайну, совесть и 19.5% акций "народного достояния" - Роснефти...

york_boevoy 05 апреля 2018 | 09:12


Самым ярким и точным маркером того что кремль вновь попал в дерьмо, является невероятное беснование пропогандонов центральных каналов и истерика пригожинских троллей на сайтах . Серьезным же шагом Британии является это заявление спецслужб о том, что место производства яда определено. И эта информация для мирового сообщества бесспорна. Кремль захлебнувшись слюной продолжит вопить:"где ваши доказательства",но это имеет значение только для оболваненных идиотов ватного пространства.

tag188 05 апреля 2018 | 09:13

Только вчера все российские СМИ истерили о том, что дескать местонахождение лаборатории британцами не установлено.
Ну что же, держите.
Теперь России предстоит объясниться, как минимум в том, как налажена охрана и оборот подобных веществ в этой лаборатории. И почему они оттуда спокойно разлетаются во все концы мира.
Хотя о чем это я? От России последуют очередные фейки в духе "распятых мальчиков", "несвежих трупов в сбитом Боинге" и тд.

accyapa 05 апреля 2018 | 09:22

tag188: Лаборатория в Ясенево...Бриты требуют туда допуск.

socialism 05 апреля 2018 | 09:18

Это уже истерика у бриттанцев. Опять голословное враньё. Стоит им назвать место на которое якобы ссылаются и Россию пригласит их посетить его и ткнёт носом, что бы убедились в очередном вранье.
Нет, ну действительно, зачем заявлять о виновности России, если не можете привести неопровержимые доказательства? Куда делась презумпция невиновности в западной демократии? А может её и не было никогда? Один сплошной обман, манипуляции и фальшивые улыбки. Запад всё больше и больше саморазоблачается и вызывает отвращение в России.

komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 09:26

с высокой долей вероятности, не на 100%, приказ отравить Скрипаля для компроментации России, дали в ЦРУ

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