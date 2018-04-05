Британские спецслужбы уверены,что установили место нахождения российской лаборатории, в которой был произведен Новичок
Британские спецслужбы уверены, что установили место нахождения секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервнопаралитическое вещество «Новичок». Об этом пишет газета «Таймс», ссылаясь на информированные источники. Они, впрочем, не называют это место, отмечая, что о существовании лаборатории было известно давно.
От воздействия этого вещества пострадали в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва требует от британской стороны предоставление доказательств причастности российской стороны к инциденту. Лондон говорит, что проводить совместное расследование Великобритания не будет.
Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, которое добавили в пищу. Этого не исключила в эфире первого канала племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.
Комментарии15
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reyd_en 05 апреля 2018 | 09:04
- спецслужбы полагают с высокой степенью вероятности...
- кабинет министров обладал достаточно большой информацией...
- уже с более чем высокой долей вероятности можно было предполагать
- не утверждают на все 100%, что знают точное нахождение лаборатории, однако степень их уверенности высока.
"Хайли-лайкли" – новая царица доказательств.
viktorova 05 апреля 2018 | 09:10
reyd_en: 100% известно, что «братская» Сирия на проголосовала за Россию в ОЗХО.
honduras_on_kolima 05 апреля 2018 | 09:16
reyd_en: // "Хайли-лайкли" – новая царица доказательств. //
Слышь, удило, как гражданин страны с басманным кривосудием, лучше в этом месте скромно промолчи.
Если походу молчания делать будет нечего, можешь полизать балду, которую держишь в руках.
malanoff 05 апреля 2018 | 09:26
honduras_on_kolima: Свою балду он держит в правой руке.
reyd_en 05 апреля 2018 | 09:35
honduras_on_kolima:
Барышня, опять вы со своими фантазиями...
lager23 05 апреля 2018 | 09:18
reyd_en: reyd_en: Вице-премьер Шувалов правой ногой живет в центре Лондона... стучит каблуком подмигивая глазом, но об этом принято не говорить!
hz6691 05 апреля 2018 | 09:23
reyd_en: Ни одна судебная экспертиза не гарантирует 100% надежность выводов.
efilika 05 апреля 2018 | 09:28
reyd_en: да на самом деле по фиг какие у кого доказательства. Если захотят ввенсти санкции, то введут. Ты тут до усеру можешь чего-то там писать. Народу за свое правительство хлебать по полной. Сначала обеспечивая их достаток, потом обеспечивать их убытки, от санкций.
naivnyk 05 апреля 2018 | 09:06
У меня в гараже наверное)
lager23 05 апреля 2018 | 09:11
В путенской клептократии продаётся всё, включая гостайну, совесть и 19.5% акций "народного достояния" - Роснефти...
york_boevoy 05 апреля 2018 | 09:12
Самым ярким и точным маркером того что кремль вновь попал в дерьмо, является невероятное беснование пропогандонов центральных каналов и истерика пригожинских троллей на сайтах . Серьезным же шагом Британии является это заявление спецслужб о том, что место производства яда определено. И эта информация для мирового сообщества бесспорна. Кремль захлебнувшись слюной продолжит вопить:"где ваши доказательства",но это имеет значение только для оболваненных идиотов ватного пространства.
tag188 05 апреля 2018 | 09:13
Только вчера все российские СМИ истерили о том, что дескать местонахождение лаборатории британцами не установлено.
Ну что же, держите.
Теперь России предстоит объясниться, как минимум в том, как налажена охрана и оборот подобных веществ в этой лаборатории. И почему они оттуда спокойно разлетаются во все концы мира.
Хотя о чем это я? От России последуют очередные фейки в духе "распятых мальчиков", "несвежих трупов в сбитом Боинге" и тд.
accyapa 05 апреля 2018 | 09:22
tag188: Лаборатория в Ясенево...Бриты требуют туда допуск.
socialism 05 апреля 2018 | 09:18
Это уже истерика у бриттанцев. Опять голословное враньё. Стоит им назвать место на которое якобы ссылаются и Россию пригласит их посетить его и ткнёт носом, что бы убедились в очередном вранье.
Нет, ну действительно, зачем заявлять о виновности России, если не можете привести неопровержимые доказательства? Куда делась презумпция невиновности в западной демократии? А может её и не было никогда? Один сплошной обман, манипуляции и фальшивые улыбки. Запад всё больше и больше саморазоблачается и вызывает отвращение в России.
komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 09:26
с высокой долей вероятности, не на 100%, приказ отравить Скрипаля для компроментации России, дали в ЦРУ