Британские спецслужбы уверены,что установили место нахождения российской лаборатории, в которой был произведен Новичок

Британские спецслужбы уверены, что установили место нахождения секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервнопаралитическое вещество «Новичок». Об этом пишет газета «Таймс», ссылаясь на информированные источники. Они, впрочем, не называют это место, отмечая, что о существовании лаборатории было известно давно.

От воздействия этого вещества пострадали в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва требует от британской стороны предоставление доказательств причастности российской стороны к инциденту. Лондон говорит, что проводить совместное расследование Великобритания не будет.

Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, которое добавили в пищу. Этого не исключила в эфире первого канала племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.