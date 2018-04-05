Вашингтон готовится ввести санкции против нескольких российских олигархов
Это планируется в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Местные СМИ, Ссылаясь на источники, утверждют что в списке будут от трёх до шести предпринимателей имеющих связи с Владимиром Путиным. Газета Вашингтон Пост" также отмечает, что на Белый дом оказывают давление законодатели от Демократической и Республиканской партий, настаивая на том, что Дональд Трамп предпринял решительные действия против самого Владимира Путина.
Как ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с помощью «кремлёвского списка» Вашингтон пытается поссорить российского лидера с бизнес-элитой.
Комментарии11
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ansh 05 апреля 2018 | 09:08
"Патриоты", пригожинцы! Ваша Родина-Путин и его дружбаны в опасности! Все на защиту российских воров! Ваших бьют!
vasilevich58 05 апреля 2018 | 09:13
Уверен, что Путин компенсирует материальные и моральные потери этим уважаемым людям за наш счёт!
malanoff 05 апреля 2018 | 09:15
vasilevich58: Даже если компенсирует за счет виолончелиста или еще кого-нибудь другого , то все равно за наш счет .
ansh 05 апреля 2018 | 09:16
vasilevich58: Очень вероятно. Но для пацанов унизительно, когда их щемят не по понятиям. И пахан не может защитить...
romashka__ 05 апреля 2018 | 09:17
Санкции США необходимы для всего телефонного списка, а также для большинства россиян, которые перебрались в Америку не работать, а жить на наворованные в России деньги.
naivnyk 05 апреля 2018 | 09:08
Страшно , аж жуть)
protvik 05 апреля 2018 | 09:11
Госдеп таки решил с Дерипаской разобраться. А он предчувствуя это уже избавляется от собственности.
odobryam_s 05 апреля 2018 | 09:11
Придется опять возмещать из бюджета страны.... Иначе не захотят "сплотиться вокруг лидера"....
lager23 05 апреля 2018 | 09:21
Пустячок, а приятно!
che21 05 апреля 2018 | 09:28
Бедными не остануться,до знакомства с Путиным готовы были сосать за сто рублей,как пригожинские тролли за 11.80 сосут,ну заберут деньги у них,Путин еще даст,Россия большая и богатая, для друзей не жалко, а уважаемым россиянам хер по всей морде как всегда, быдло не должно хорошо жить,а лучше им вообще не жить.
curhatuy6 05 апреля 2018 | 09:35
"Пострадавшим" все компенсируют. Нет вопросов. Но знаменитая леди Тэтчер как-то сказала: - Нет государственных денег. Есть деньги налогоплательщиков:)))