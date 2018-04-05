Вашингтон готовится ввести санкции против нескольких российских олигархов

Это планируется в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Местные СМИ, Ссылаясь на источники, утверждют что в списке будут от трёх до шести предпринимателей имеющих связи с Владимиром Путиным. Газета Вашингтон Пост" также отмечает, что на Белый дом оказывают давление законодатели от Демократической и Республиканской партий, настаивая на том, что Дональд Трамп предпринял решительные действия против самого Владимира Путина.

Как ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с помощью «кремлёвского списка» Вашингтон пытается поссорить российского лидера с бизнес-элитой.