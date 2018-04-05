Верховный суд Бразилии выдал разрешение на арест бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву

Ранее он был признан виновным по делу о коррупции.

Решение было принято с перевесом в один голос. В итоге председатель суда Кармен Лусия выступила за отказ адвокатам экс-президента в апелляции на его заключение под стражу. Само заседание высшей судебной инстанции Бразилии транслировалось в интернете. Правда, вопрос когда именно Луис Инасиу Лула да Силва окажется за решеткой пока остается открытым. Все дело в том, что его дело должны доставить судье первой инстанции, а он выпишет ордер. Это может произойти как в ближайшие часы, так и затянуться на несколько дней.

Сам осужденный говорит, что бежать из страны не намерен. Но настаивает, что у него есть право оставаться на свободе, пока не будут рассмотрены все его апелляции. А да Силва собирается пройти все инстанции – их в Бразилии четыре. Он не скрывает, что намерен выставить свою кандидатуру на президентские выборы осенью. Поэтому арест точно помешает всем его планам.

В прошлом году бывший президент был приговорен к 9,5 годам тюремного заключения. Позже следующая инстанция увеличила срок наказания до 12 лет и одного месяца.

Опросы показывают, что Лула да Силва является самым популярным в Бразилии политиком. У здания суда во время обсуждения вопроса о его аресте собрались тысячи как сторонников, так и противников экс-президента. За день до голосования во многих городах Бразилии также прошли многотысячные манифестации в поддержку или против политика.