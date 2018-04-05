Верховный суд Бразилии выдал разрешение на арест бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву
Ранее он был признан виновным по делу о коррупции.
Решение было принято с перевесом в один голос. В итоге председатель суда Кармен Лусия выступила за отказ адвокатам экс-президента в апелляции на его заключение под стражу. Само заседание высшей судебной инстанции Бразилии транслировалось в интернете. Правда, вопрос когда именно Луис Инасиу Лула да Силва окажется за решеткой пока остается открытым. Все дело в том, что его дело должны доставить судье первой инстанции, а он выпишет ордер. Это может произойти как в ближайшие часы, так и затянуться на несколько дней.
Сам осужденный говорит, что бежать из страны не намерен. Но настаивает, что у него есть право оставаться на свободе, пока не будут рассмотрены все его апелляции. А да Силва собирается пройти все инстанции – их в Бразилии четыре. Он не скрывает, что намерен выставить свою кандидатуру на президентские выборы осенью. Поэтому арест точно помешает всем его планам.
В прошлом году бывший президент был приговорен к 9,5 годам тюремного заключения. Позже следующая инстанция увеличила срок наказания до 12 лет и одного месяца.
Опросы показывают, что Лула да Силва является самым популярным в Бразилии политиком. У здания суда во время обсуждения вопроса о его аресте собрались тысячи как сторонников, так и противников экс-президента. За день до голосования во многих городах Бразилии также прошли многотысячные манифестации в поддержку или против политика.
Комментарии6
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vezdehod 05 апреля 2018 | 09:04
Наш, пока, гуляет на свободе.
basel812 05 апреля 2018 | 09:27
Такие как наш заканчивают иначе. В личном бункере. С ядом в глотке и пулей в башке.
vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 09:17
Верховный суд выдал разрешение на арест президента?
А тот даже не собирается бежать из страны?
Да что же в этом бездуховном мире такое творится, товарищи?!
abulkor 05 апреля 2018 | 09:18
путину арест не грозит. Делай всё что хош.
neyexo 05 апреля 2018 | 09:34
abulkor: он гениален. Кто еще может сделать народ голодным, но довольным?
neyexo 05 апреля 2018 | 09:32
эти президенты за границей, когда у них срок заканчивается, они как бараны уходят.
И вот результат.